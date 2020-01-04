陳慧玲發表感觸。（圖／翻攝自heidi.honey IG）

澳門娛樂大亨周焯華（洗米華）2015年和陳柏霖舊愛、混血辣模Mandy Lieu爆出世紀牽手，使正宮「洗米嫂」陳慧玲一度心死決定離婚，但在周焯華積極挽回下又收手。替周焯華生下2女1男的Mandy Lieu去年10月被爆分手大亨，當事人沒回應，最近陳慧玲發表新年感觸，一句「原諒你」被推測已放下對小三和老公的怨懟。

周焯華4年前傳出周旋在老婆陳慧玲和紅粉知己Mandy Lieu之間，還在同年讓太太與Mandy Lieu先後為他生下一女，而周焯華之後選擇挽救與陳慧玲的婚姻，還喊出「只有一個周太」，陳慧玲心軟收回離婚協議，去年10月終於等到周焯華和Mandy Lieu傳出分手。

外傳周焯華為此付給Mandy Lieu上億分手費，而陳慧玲近來也和周焯華關係回溫，常一同出席許多活動，陳慧玲前幾天更在IG寫下：「2019即將走過了，傷過我的人，原諒你！我傷過的人，對不起！愛我的人，謝謝你！我愛的人，祝福你！」，「心累了，休息休息、人累了，放鬆放鬆」，疑對這幾年的婚姻危機發表感觸。

而網友也力挺陳慧玲，祝福寫下：「不念過往，不畏將來」、「祝福你們一家人新年快樂身體健康」、「你真的很善良」、「影響力法則，你做的一切，就令愛你的所有人，因你而更美好」。

(中時電子報)