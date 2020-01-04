大都會塞斯佩迪斯(Yoenis Céspedes)的野豬事件勾起2019年一些傷痛記憶，有些球員的受傷事件可說出奇的倒楣。若不是故意從事危險活動，球員養傷期間仍可正常領取全薪，所以塞砲的情況只能怪他自己了。

國民投手(Hunter Strickland)史崔克蘭：去年在健身房舉重時被槓鈴砸到臉，「這一擊很重，我幾乎失去意識，之後照鏡子發現我鼻子都歪了，血流的到處都是。」

太空人柯瑞亞(Carlos Correa)：去年肋骨受傷，事實上他是在家中按摩時自己壓傷的。他感嘆：「因這麼奇怪的理由受傷令人沮喪。」

光芒左投史奈爾(Blake Snell)：去年他要搬走浴室裝飾用的花崗岩架，結果壓傷他的右腳趾。「當我抬起底座的時候，才發現他上下半部沒有黏在一起，(上半部)就垮下來壓到我了。」

道奇投手喬凱利(Joe Kelly)：去年他幫隊友準備小龍蝦大餐的時候，因為連續站了超過5小時而弄傷背部。總教練說：「以後請他離廚房遠一點吧。」

歐提茲(David Ortiz)：老爹去年在家鄉多明尼加的夜店遭人槍擊，差點沒命，而且警方到現在還查不清來龍去脈。「我一定要找出是誰幹的，我不能乾坐著等人家來殺我。」

至於塞斯佩迪斯的野豬事件，投手裴瑞茲(Martin Perez)想必感同身受。裴瑞茲前年12月為了閃避一頭公牛而跌斷手臂，憤怒的裴瑞茲後來宰了那頭公牛，「真好吃，很棒的牛肉大餐。」

(中時電子報)