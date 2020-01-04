飯後散步有益健康，但走得太快、太久反而容易傷身？古人說：「飯後百步走，活到九十九」。台北慈濟醫院中醫部主治醫師游志勤解釋，飯後散步讓腹部肌肉收縮，促進腸胃蠕動，尤其現代人多久坐，容易壓迫腸胃。另外，散步能刺激副交感神經有助紓壓，對消化有益。

「但走太快、太久，反而會傷身，」新世紀中醫診所院長郭哲彰表示，飯後走走關鍵在「放鬆」，才有助消化，建議這樣做：

速度愈慢愈好，不超過半小時：

飯後散步，講究愈慢愈好。清代養生名家曹庭棟在《老老恆言》就曾說：「飯後食物停胃，必緩行數百步，散其氣以輸於脾，則磨胃而易腐化。」

郭哲彰表示，慢步可以讓胃部排空，讓食物往腸道走，且放鬆時也會讓消化液分泌較好，幫助消化。尤其是吃太飽時，一定要起身慢步走動，避免食物積在胃部，造成腸胃不適。

然而，若是走得太快，動作過度劇烈，血液反而會從腸胃往四肢流動，氣血減少不利消化。兩位醫師建議，散步速度以一分鐘90步為理想，約一秒走1～2步即可。散步時間則以10～30分鐘為準，不用太久，否則容易耗氣。

避免邊走邊聊，有助於養氣：

許多人喜歡邊走邊跟人聊天，或是講電話。游志勤提醒，步行時說話容易傷氣。運動時會讓氣集中體內，可以養氣；但邊動邊說話，則容易讓氣散掉，也會流失津液（口水），效果較不好。

醫師建議，也能邊走邊輕揉腹部上方的中脘穴，可以促進循環助消化，但若太撐的話，能先休息一下再按摩。（製圖／鄭佳玲）

郭哲彰也分享小撇步，可以一邊慢步，一邊順時針方向輕揉腹部上方的中脘穴，促進循環助消化，但若太撐時可先休息一下再按摩。

有下列狀況，飯後先休息再走：

「心肺、脾胃功能差、體虛的人，先休息半小時再走，」郭哲彰指出，若有心絞痛、血壓低、走路易喘、胃下垂、身體虛弱無力等狀況時，應避免吃過飽，且飯後先稍做休息30分鐘，再起身走動，才不會造成身體不適。

游志勤提醒，肝炎患者也要注意，中醫認為肝功能不好容易影響脾胃，消化吸收速度較慢，建議吃飯少量，降低腸胃負擔。

此外，散步前可以先簡單動動手腳暖身，散步時間約10分鐘，過程若感覺肚子不舒服、輕微頭暈，便需停下休息。

郭哲彰也提醒，許多上班族習慣吃飽飯就趴桌上補眠，過度壓迫腸胃造成不適。即便是帶便當，或是假日在家用餐後，都盡量起身在室內或戶外走走，吃7～8分飽就好。

(中時電子報)