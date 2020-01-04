2020選戰熱烈開打，不但候選人紛紛打出決戰中台灣，台中一家五星飯店也加入戰局，號稱北漂南漂族返鄉投票揪友同行玩一波，打出偶像劇最愛的大坪數閣樓套房空下殺1.6折起，多種房型最低只要2020元起。

台中永豐棧酒店選前一周起開始大放送，自1月6日到1月12日推出「相揪來投票」住房專案，「商務客房」、「豪華雙人房」、「商務套房」、「景緻闔家客／套房」、「溫馨闔家客／套房」…等推出返鄉限定優惠，雙人房型震撼價只要2020元起。

其中，偶像劇中才會出現的夢幻樓中樓，高貴大器「閣樓套房」系列，挑高六米開放式客廳，最適合會享受的閨蜜、情侶，史無前例下殺1.6折，雙人只要4020元起。

全系列特惠依房型人數附贈歐式全自助早餐，還有千坪生活會館無限使用。每房僅須出示可證明戶籍為「台中」之證件一張，即可享此優惠，每張證件每日限訂一間房，數量有限。

(中時 )