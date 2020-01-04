眼見跟他在2016年選秀會上的不少「同梯」提前簽下肥約，鵜鶘前鋒英格拉姆日前接受《ESPN》記者羅培茲訪問時，竟然爆粗嗆聲，「我們都是人！當我看到那些傢伙續約，我的感受是這個混蛋拿到續約了？我的上帝，這樣子公平嗎？」

「兄弟！讓我們綁好鞋帶，去打誰先得到15分的1對1單挑，這些傢伙根本不會得分，」身為2016年選秀榜眼的英格拉姆信心滿滿表示，「這就是我作為一個競爭者，對於那些傢伙可以提前簽下肥約的看法。」看來他真的超級不爽了。

英格拉姆口中的那些傢伙，包含已跟七六人完成5年1.7億美元頂薪續約的2016年選秀狀元班西蒙斯，以及已跟塞爾提克續約4年1.15億美元的2016年選秀探花傑倫布朗，就連當年第6順位加盟國王的希爾德，也續簽4年1.06億美元。

其實英格拉姆要怪罪的，應該還是自己待在湖人3年期間，並未真正打出榜眼身價，更在去年3月驗出肩膀血栓，讓鵜鶘遲遲不敢跟他續約，如今他在本季場均25.3分、7籃板皆創生涯新高紀錄，看來距離他續簽肥約的日子已經不遠了。

(中時 )