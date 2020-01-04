致敬 國軍將士，台北101今晚上點燈悼念。(101提供)

致敬 國軍將士，台北101今晚上點燈悼念。(101提供)

劉佳志中校發文向101大樓點燈悼念殉職8將士致意。（圖／翻攝自軍聞社）

空軍UH-60M黑鷹直升機失事，造成參謀總長沈一鳴等8名將士國家棟樑殉職身殞的重大傷亡事件，台北101昨晚點燈向黑鷹直升機失事殉職的國軍將士們致敬：「悼念總長、國軍將士，國人都是你們的家人，謝謝您們、畢生守護我們的家」，許多在外面逛街的民眾看到也都忍不住一陣鼻酸，而101大樓為國軍點亮文字祈福的幕後推手，就是一名海軍中校劉佳志，

據「軍聞社」報導，劉佳志前晚開始號召網友在臺北101粉絲專頁留言，造成廣大迴響，僅一夜間已吸引近千人按讚、留言或轉貼分享。臺北101從善如流，昨晚不但暫停公播動畫與贊助商內容，更在大樓外牆點亮相關文字，為國軍將士祈福，也為社會帶來暖流，在網路深獲好評。

101大樓昨晚點燈悼念殉職8將士。

劉中校表示，國外許多大樓會在遭逢災難或意外時，以燈光或文字表達祝福或祈禱之意，他身為國軍一員，面對如此重大意外，感同身受，覺得應該要為同袍做些事情，因而有此發想，也感謝101大樓支持並實現這個構想，令國軍官兵備感窩心。他事後也在臉書留言向101致謝：「感謝你們帶領全國國民為逝去的國軍英雄致意。」。

(中時電子報)