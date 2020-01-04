日前蔡英文總統連任辦公室發言人林靜儀接受「德國之聲」訪問時表示，「主張統一恐構成叛國」；國民黨以此批評蔡總統「到底庇護多少反送中暴力份子來台」，蔡英文連任競選辦公室文宣群副執行長林鶴明今受訪表示，民黨過去也曾聲援香港人民爭取民主自由的權利，現在如此前後矛盾的說法，不知道想表達什麼。

對於林靜儀的發言，林鶴明強調，總統今早於Facebook發文再次重申幾個立場：第一，「民主是我們守護的核心價值，我們從來不會把不同的政治主張視為叛國」、第二，也是總統在電視辯論會不斷強調「我們的國名是中華民國，主權在2300萬人的手上，因此沒有修改國號的問題」、第三，「擔任中華民國總統最重要的責任，就是維護國家的主權，維護台灣人自由民主的生活方式」。

林鶴明說，這兩天其實不分朝野、黨派都暫停競選活動，希望讓政府能全心投入黑鷹直升機事件的救難與善後工作，國民黨中央昨日這樣的發言其實令人難以理解。

(中時 )