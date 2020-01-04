台中市西屯區公所官方粉絲專頁有如民眾的強力搜尋引擎，除了洽公簡政便民，美食帶路大受民眾歡迎。（摘自台中市西屯區公所粉絲專頁）

台中市府團隊行銷2020台灣燈會總動員！西屯區公所宣傳全方位，連來洽公辦證件的棒球選手、社區志工都感動的樂於參與介紹燈會，西屯區公所還在官方粉絲專頁推出一系列在地美食特輯，除了知名逢甲商圈的蛋餅、大腸包小腸等庶民美食，連老饕稱讚的火鍋、薑母鴨都「好呷吃鬥相報」，民眾來台中賞花燈，品嘗美食，享受西屯道地的吃喝玩樂。

西屯區公所區長陳寶雲表示，文心森林副燈區點燈開幕後，已吸引100多萬參觀人次，帶動的周邊飲食產值，西屯區就在文心森林公園旁，藉由美食地圖讓觀光客很輕鬆的找到特色美食。

尤其西屯區的廣福花海落羽松季將在元月中旬開幕，往年遠道來西屯看花海的人潮就超過40萬人次，今年搭配台灣燈會的吸力，相信會增加超過100萬人次遊客來西屯旅遊消費。

到西屯區消費首推逢甲夜市，陳寶雲說，為將西屯景點介紹給全國遊客，區公所規畫4條旅遊路線，除了必到逢甲夜市外，推薦夜宿西屯特色旅店，安排參觀台中國家歌劇院、蔦屋書店、八角穀倉、老二媽的家烈美堂、西屯老街、新光三越、大遠百與老虎城百貨公司商圈，讓遊客賞燈還可以深度文化之旅。

文心森林公園副燈區自去年12月21日開展，除了會下雪還有「熱帶水果鳥」花燈，聞得到水果香氣，有柳橙，柚子與茉莉花的天然香氣，短短10天已超過100萬人次賞燈，今年台灣燈會參觀人次顯然必定會超過1000萬人次。

西屯區最著名的逢甲夜市本來就有許多排隊名攤，受歡迎的包括蛋餅、大腸包小腸、雞排等；近來天氣寒冷，火鍋、薑母鴨當然也在蒐羅之列，西屯區公所的美食特輯還擴大範圍到中科商圈、巷弄小吃，請志工鄰長推薦各里的特色小吃，落實庶民經濟。

志工推薦前都會探詢用餐顧客的口碑，同時把握機會行銷台灣燈會，邀賞副燈區戽斗星球遊西屯花海。

西屯區廣福花海、后里主燈區都將接續登場，西屯區公所推出美食專輯，陸續在官方粉絲頁上宣傳各里特色小吃，尤其是平時較少被注意的巷弄美食，會讓饕客感到驚艷，原來高手在民間，西屯區公所官方粉絲專頁有如民眾的強力搜尋引擎，除了洽公簡政便民，美食帶路大受民眾按讚歡迎。

(中時 )