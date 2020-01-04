全福八八號雜貨輪滯留台灣已經半年。（陳淑娥攝）

停泊台中港喀麥隆籍全福八八號雜貨輪疑爆財務周轉困難，8名大陸籍船員3日上午私自爬圍牆出境，搭公車前往台中市政府陳情；台中港務警察總隊獲報後，緊急趕往市府，將8人依違反入出國及移民法送辦，目前已轉交至移民署專勤隊收容。

停泊台中港全福八八號雜貨輪，因我國船東公司爆發疑財務周轉困難，發不出薪水，大陸籍船員滯留台中港已逾半年，日前還在船邊懸掛白布條抗議，強調「我要人權、我要生活權」、「還我血汗錢、我要回家」。

8名船員3日早上7時許竟自行爬出圍牆，搭310路公車前往台中市政府要陳情，台中港務警察總隊獲報後，緊急於9：40抵達市政府攔截，並由勞工局人員出面解說，也幫忙聯繫船東公司協助他們後，由台中港務警察總隊依違反入出國及移民法，將8人移送台中地檢署，目前轉交至移民署專勤隊收容。

全福八八號雜貨輪去年5月20日進港，原訂9月4日出港時因主機有問題，引水人認有航安疑慮將船帶返碼頭，信號台通報航港局中部航務中心。航務中心上船實施港口國管制檢查，發現主機確實不正常，又發現救生艇不合格，船公司也尚未申請港口國管制複查，致遭港口國管制滯留至今。

船員表示，自去年7月8月各只領半個月薪水，其餘至今尚未領到，要求船東發放薪水。該船也積欠代理行數百萬費用未付，前述問題均未解決，船東代表財務困難，發放薪資困難。

(中時 )