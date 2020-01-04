黑鷹失事賴清德照跑行程？英辦譴責：批評別人自己不會變好 11:452020/01/04 中時 曾薏蘋 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 黑鷹失事賴清德照跑行程？英辦譴責：批評別人自己不會變好。本報資料照 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 黑鷹直升機墜毀釀8死5傷悲劇，國民兩大黨一同暫停所有選舉活動；台北市長柯文哲今指，總統府秘書長陳菊和民進黨副總統候選人賴清德還不是繼續跑行程；英辦今譴責，「批評別人自己不會變好。」 競選辦公室指出，副總統候選人賴清德1月2日下午3時接獲黑鷹迫降事故最新傷亡情況以及競總宣布暫停競選活動後，隨即中止於雲林輔選劉建國行程並且取消原定前往嘉義行程，晚上的屏東造勢晚會也取消。 競辦強調，「批評別人自己不會變好，對於特定政治人物、名嘴在未經查證下散佈不實謠言，表達高度遺憾並予以譴責」。 (中時 ) #賴清德 #行程 #黑鷹 #自己 #批評 也許您會感興趣 推薦閱讀 黑鷹失事／多國使用 UH-60M黑鷹直升機 11:432020/01/02 軍事 黑鷹失事／全球黑鷹5年摔10架 台灣2年2事故 至少14人罹難 11:572020/01/02 政治 黑鷹失事／黑鷹迫降 蔡緊急取消下午屏東助選行程 12:392020/01/02 政治 黑鷹失事／內政部：14架空勤黑鷹停訓特檢 15:412020/01/02 政治 黑鷹失事／黑鷹迫降釀嚴重傷亡 蘇揆：國家重大損失 15:592020/01/02 政治 黑鷹直升機失事 44架全面停飛待檢 21:222020/01/02 政治 「匿蹤黑鷹」超神秘 參與狙擊賓拉登 22:432020/01/02 軍事 直-20vs.黑鷹 誰比較厲害 04:092020/01/03 焦點新聞 2度墜毀 全數停飛特檢 01:212020/01/03 政治要聞 黑鷹失事／黑鷹直昇機失事訊息亂 侯友宜：全轉述軍方 12:562020/01/03 政治 政治熱門新聞 彭文正爆：張善政、蔡英文證書差別在哪？ - 政治 林靜儀闖大禍 英粉怒：輸了都妳害的！ - 政治 台南與韓國瑜合體？王金平終於回應了 - 政治 1／11後 網：PTT將全面轉向？ - 政治 一張圖讓韓粉集體爆淚 大喊：我們只能靠你了 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。