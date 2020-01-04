黑鷹直升機墜毀釀8死5傷悲劇，國民兩大黨一同暫停所有選舉活動；台北市長柯文哲今指，總統府秘書長陳菊和民進黨副總統候選人賴清德還不是繼續跑行程；英辦今譴責，「批評別人自己不會變好。」

競選辦公室指出，副總統候選人賴清德1月2日下午3時接獲黑鷹迫降事故最新傷亡情況以及競總宣布暫停競選活動後，隨即中止於雲林輔選劉建國行程並且取消原定前往嘉義行程，晚上的屏東造勢晚會也取消。

競辦強調，「批評別人自己不會變好，對於特定政治人物、名嘴在未經查證下散佈不實謠言，表達高度遺憾並予以譴責」。

(中時 )