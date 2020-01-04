國防部昨日下午3時將黑鷹直升機的2具黑盒子送達運安會，在運安會協助下，傍晚順利解讀完畢。運安會今日表示，正與國防部開會，結束後，國防部會立即通知媒體，對外公布失事原因。
外傳事故發生前，目擊者見黑鷹有低空飛行三、四圈，據本報側面了解，解讀黑盒子後，發現機械正常，但低空飛四圈非事實，且事故確實發生突然，飛行員試圖拉升但失敗，研判飛行員來不及發出求救訊號。
只是失事前5分鐘到底發生什麼事？對此，運安會表示，正跟國防部開會中，不方便多談，但相信國防部會用最快速度跟外界說明失事原因。
(中時 )
國防部昨日下午3時將黑鷹直升機的2具黑盒子送達運安會，在運安會協助下，傍晚順利解讀完畢。運安會今日表示，正與國防部開會，結束後，國防部會立即通知媒體，對外公布失事原因。
外傳事故發生前，目擊者見黑鷹有低空飛行三、四圈，據本報側面了解，解讀黑盒子後，發現機械正常，但低空飛四圈非事實，且事故確實發生突然，飛行員試圖拉升但失敗，研判飛行員來不及發出求救訊號。
只是失事前5分鐘到底發生什麼事？對此，運安會表示，正跟國防部開會中，不方便多談，但相信國防部會用最快速度跟外界說明失事原因。
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