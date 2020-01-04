國民黨副總統候選人張善政今（4日）上午10時許，由立委候選人林國春、新北市議員劉美芳等陪同，前往慈惠宮、接雲寺參拜。（葉書宏攝）

國民黨副總統候選人張善政今（4日）上午10時許，由立委候選人林國春、新北市議員劉美芳等陪同，前往慈惠宮、接雲寺參拜。（葉書宏攝）

國民黨副總統候選人張善政今（4日）上午10時許，由立委候選人林國春、新北市議員劉美芳等陪同，前往慈惠宮、接雲寺參拜。（葉書宏攝）

關於蔡英文總統陣營發言人林靜儀2日接受專訪時提到，台獨向來是民進黨黨綱最終目的，用「中華民國」是勉強；對此，國民黨副總統候選人張善政今（4日）痛批，從她的談話中凸顯利用中華民國名號要借殼上市，大家一定要唾棄這種人。

張善政今（4日）上午10時許，由立委候選人林國春、新北市議員劉美芳等陪同，前往慈惠宮、接雲寺參拜，替國軍黑鷹直升機失事8名罹難者祈福。

張善政表示，妻子非常虔誠，松山慈惠堂去過很多次，對王母娘娘、媽祖都非常虔誠第一次來慈惠宮，拜訪林國春得知附近有宮廟，所以一定要來替罹難者祈福。另外，關於慈惠宮是鴻海創辦人郭台銘的發跡廟，張善政回應，「是不是發跡廟對我來講沒差。」

媒體詢問關於林靜儀的台獨言論，張善政表示，雖然蔡英文總統幾年前一直強調維持現狀、維持現狀，那是表面的說詞，民進黨這麼多立委，包括不分區立委候選人林靜儀，骨子裡在想什麼，可從她講的話就看得非常清楚。

張善政強調，要捍衛中華民國就不能投給這種人，就這麼簡單，從她談話中凸顯利用中華民國名號要借殼上市，大家一定要唾棄這種人，用選票捍衛中華民國。

(中時 )