易始公司3日揚言針對台北市長柯文哲及市議員王鴻薇、應曉薇提起妨害名譽告訴，王鴻薇、應曉薇4日上午指出，請楊蕙如本人光明正大出面到台北地檢署按鈴申告，不要躲在臉書、易始公司公司後面，王、應兩人更提出易始公司提供給前台北市觀傳局長簡余晏的實績報告，指出易始公司曾經承包過蔡英文、賴清德、陳菊的競選標案，抨擊易始公司根本就是民進黨的分公司。

應曉薇、王鴻薇表示，易始公司就是楊蕙如的工具，她們要求楊蕙如本人出來告比較快吧？呼籲楊蕙如光明正大出面親自到台北地檢署按鈴申告。

應曉薇更表示，她其實覺得有點好笑，楊蕙如要告別人誹謗，那「蘇啟誠他的名譽不值錢、命不值錢嗎？」楊蕙如利用網軍到處抹紅抹黑那麼多人，又用網軍力量屠殺那麼多人，「『誹謗』這二個字用在你身上告人家好像怪怪的」。

王鴻薇指出，楊蕙如在北市府查案期間隱匿失蹤人間蒸發，政風處也在前二天記者會中表示，查案時打電話給楊蕙如但她不接，傳簡訊、賴她也不回，發email給她也不理不睬，「楊蕙如到底跑到哪裡去了？」

王鴻薇強調，妳（楊蕙如）要捍衛自己的名譽，請妳光明正大的站在台北地檢署去申告，如果妳不敢，就代表妳不敢說清楚講明白。

應曉薇、王鴻薇更提出易始公司在簡余晏擔任局長時，向北市觀傳局投標案附帶的「實績報告」，直指易始公司「就是民進黨的分公司」。

應曉薇、王鴻薇指出，在這份網路也查得到實績報告中，楊蕙如曾經承攬過的民進政黨標案包括2012年政黨總統選舉整體文宣規劃、2010年陳菊競選高雄市長電視廣告及就職典禮專案、2010年新北市長候選人蔡英文電視廣告媒體規劃採購案、2010年宜蘭國際童玩節專案規劃、2010年政黨初選電視專案。

應、王表示，易始公司從初選到大選包山包海，甚至2010年陳菊大高雄初選電視採購案、2010年賴清德大台南市長競選採購案也是楊蕙如承包，這就是鐵的實證。

應曉薇抨擊，楊蕙如政黨關係好，就可以包山包海就地分贓，其他年輕人政黨關係不好，什麼都沒有，尤其體育署前後給了楊蕙如將近5000萬元，是最大的苦主，為什麼不把案件送檢調調查？

(中時 )