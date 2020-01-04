針對民進黨立委林靜儀接受德國之聲專訪的內容，台大政治系教授、孫文學校總校長張亞中在孫文學校臉書粉絲專頁撰文，以下為全文：

在「反滲透法」通過以後，蔡英文政府再一次把兩岸關係說得更清楚了。

蔡英文競選團隊的發言人，也曾經是民進黨國際事務主任的林靜儀在接受《德國之聲》專訪時就民進黨、蔡英文對兩岸關係的定位與走向說得很清楚：

第一、兩岸目前確定已是互不隸屬的兩個主權獨立國家。

第二、若北京不放棄武力，在台灣主張，即使是依據憲法主張統一，也是「叛國」。

第三、民進黨並不放棄制憲獨立，只是尊重修憲程序，並等待盟國開綠燈，只要條件成熟，就可處理。

第四、面對中共，一是攤手投降，一是對抗捍衛。

以上四個重點所代表的意義在於：

第一、蔡英文認為已經完成李登輝的「兩國論」，從此當然不會再接受「九二共識」。

第二、將「統一」兩字，不只是政治上的「污名化」，而且是法律上的「叛國化」。

第三、民進黨將台灣的未來完全交付西方國家，特別是美國，只要大環境許可，即美國同意，隨時可以制憲正名為「台灣國」。

第四、面對北京，民進黨與蔡英文只有兩種思路，一是投降，一是對抗，沒有「追求和平」這件事。

從台灣與美國的關係來說，「反滲透法」是民進黨向美國表態的「投名狀」，就兩岸關係來說，是一把「屠刀」，要把兩岸徹底切割，讓兩岸的互信與和平灰飛煙滅。

在「反滲透法」通過後，蔡英文團隊發言人，在大選投票前的發言，已經向北京做了清楚的表達：這是對北京答卷的最後回答，如果蔡英文連任，再也沒有「九二共識」，兩岸從此進入黑暗期，台灣完全投靠美國。在蔡英文的心中，兩岸未來只有戰或降，而沒有和與合。

(中時 )