2020總統大選進入選前黃金週，「全國庶民汽機車聯隊／全國鐵衛汽機車聯隊／高屏車隊」號召發起6、7日一連兩晚舉行「夜襲–庶民起義，護國車隊大遊行」掃街活動，當天車隊將邀請高市副市長加入，至於是哪位副市長，主辦單位暫時不願透露。

1221南方崛起高雄挺韓遊行、1229台中造勢，高雄元旦升旗典禮千輛汽機車民主貪食蛇都展現出挺韓及藍軍支持者的氣勢及強大能量。

主辦單位強調，民進黨為了鞏固權力利益，歷次選舉奧步無所不用其極，12月31日強行通過「反滲透法」更是讓民主大開倒車。2020總統、國會選舉是「中華民國保衛戰」，車隊遊行掃街活動是庶民自發規劃辦理，掃街活動訊息尚未正式發佈，已在各大社群網站、群組間引起極大迴響，吸引高雄、台南、嘉義、台中不少挺韓車隊及單位響應加入。

主辦單位表示，目前統計汽機車約500~700輛，超過千人參加。活動也邀請韓辦及高市府團隊共襄盛舉，兩天活動都有神祕彩蛋嘉賓站在主戰車向民眾致意。6日晚上將前往三民、左營區掃街，7日晚上苓雅、前鎮、小港、鳳山掃街，歡迎支持者於活動開始前、前往國民黨高雄市黨部前集結加入。

(中時 )