張善政板橋宮廟參拜 為國祈福 12:212020/01/04 中時 葉書宏 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 國民黨副總統候選人張善政今（4日）上午10時許，由立委候選人林國春、新北市議員劉美芳等陪同，前往板橋區慈惠宮、接雲寺參拜。（葉書宏攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 國民黨副總統候選人張善政今（4日）上午10時許，由立委候選人林國春、新北市議員劉美芳等陪同，前往板橋區慈惠宮、接雲寺參拜。（葉書宏攝） 國民黨副總統候選人張善政今（4日）上午10時許，由立委候選人林國春、新北市議員劉美芳等陪同，前往板橋區慈惠宮、接雲寺參拜。張善政表示，共祈求3件事情，期盼國家可以於下周六擺脫黑暗、邁向光明。 張善政表示，首先祈求罹難的國軍官兵一路好走，家屬盡快脫離悲痛、恢復日常生活，再者，國家於下周六可以擺脫黑暗、邁向光明，一路風調雨順、國泰民安，最後祈求林國春順利當選，可以替民眾在立法院發聲。 (中時 ) #張善政 #2020 大選 #國民黨 #民進黨 #蔡英文 #韓國瑜 #總統 #立委 也許您會感興趣 推薦閱讀 韓台中造勢現翻轉契機？陳美雅看到這一幕好感動 07:592019/12/31 政治 反滲透法通過 國民黨要提釋憲 綠委：那是他們的權利 16:292019/12/31 政治 卓榮泰：絕無想要踩死小黨 但民進黨抽血一千西西，不就昏倒了 19:072019/12/31 政治 韓國瑜最後一搏 喚醒菁英藍 04:102020/01/01 論壇廣場 綠色恐怖 選民自救 04:102020/01/01 時論廣場 李艷秋再爆會議全文 小英竟這樣評林佳龍！網：龍龍不哭 18:492020/01/01 政治 到底挺不挺韓國瑜 侯友宜：當然要支持韓國瑜 22:252020/01/01 政治 這一幕讓她濕了眼眶！瓊瑤3千字長文 狂讚韓國瑜32次「英雄」 14:402020/01/02 政治 郭台銘的總統夢與反滲透法 04:102020/01/03 時論廣場 蔡英文與獨派密談突被公開 名嘴爆背後原因 01:242020/01/03 政治 政治熱門新聞 一張圖讓韓粉集體爆淚 大喊：我們只能靠你了 - 政治 直播》韓國瑜台南造勢登場 人潮俯拍圖撼韓黑！ - 政治 林靜儀闖大禍 英粉怒：輸了都妳害的！ - 政治 1／11後 網：PTT將全面轉向？ - 政治 彭文正爆：張善政、蔡英文證書差別在哪？ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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