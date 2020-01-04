國民黨副總統候選人張善政今（4日）上午10時許，由立委候選人林國春、新北市議員劉美芳等陪同，前往板橋區慈惠宮、接雲寺參拜。（葉書宏攝）

國民黨副總統候選人張善政今（4日）上午10時許，由立委候選人林國春、新北市議員劉美芳等陪同，前往板橋區慈惠宮、接雲寺參拜。張善政表示，共祈求3件事情，期盼國家可以於下周六擺脫黑暗、邁向光明。

張善政表示，首先祈求罹難的國軍官兵一路好走，家屬盡快脫離悲痛、恢復日常生活，再者，國家於下周六可以擺脫黑暗、邁向光明，一路風調雨順、國泰民安，最後祈求林國春順利當選，可以替民眾在立法院發聲。

(中時 )