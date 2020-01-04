昨主辦方宣布高以翔獲得人氣男演員第一名。（圖／翻攝自微博電視劇微博）

高以翔去年11月不幸因心源性猝死，享年35歲，他離世前在微博最後PO文便是感謝電視劇《彩虹的重力》能入圍電視劇大賞，而在個人獎項入圍人氣演員的他，昨(3日)傳來獲得第一名的好消息，原來是許多不捨網友自發性發起將票都投給高以翔的活動，如今終於心願達成，為高以翔獻上了人生最後獎項，令許多網友欣慰又鼻酸。

高以翔過去以「時尚F4」的模特兒頭銜出道，之後逐步跨界演員工作，拍攝電影《101次求婚》、《天使聖物：骸骨之城》，並以《遇見王瀝川》獲得國民老公頭銜，去年10月他和宣璐拍攝的《彩虹的重力》播出，入圍了微博電視劇大賞「百部優秀劇集作品」，而他本身入圍了最具人氣男演員，可惜還來不及看到結果，便早一步辭世。

昨主辦單位公開網友票選結果，高以翔以第一名之姿榮獲人氣男演員獎，擊敗李現、鄧倫等人，主辦方寫下：「謝謝你一直以來為我們帶來的精彩角色和作品，我們會永遠記住你，演員高以翔」，網友回應：「恭喜高高」、「願他在天堂開心幸福做他想做的每一件事」、「恭喜高先生，You deserve it.」、「粉絲會帶著你的那份善良繼續走下去直到見面的那一天」。

(中時電子報)