台大校長管中閔於校務會議後接受媒體聯訪。（李侑珊攝）

台大政治系教授蘇宏達日前在臉書揭露因評論故宮遭檢調單位約談，台大隨後在臉書回應，對校內教師言論自由受侵害而表達關切，台大研協會會長王昱鈞質疑校方此舉在於力挺該名教授，台大校長管中閔則回應，學校支持的是師生都有表達意見的自由，不涉及特定個人。

台大今(4)日舉行校務會議，王昱鈞在會議中提到，「台大某教師」近日在臉書發表相關評論，而校內師生平時也多會在臉書發表個人意見，從來沒發生過校方力挺的舉措，但在這件事情上，校方卻跳出來，透過臉書表達聲明，強調堅持言論自由，質疑台大秘書室為何透過學校來對外發言，也懷疑校方行政團隊對言論自由的態度。

管中閔則說，針對學生代表質疑校長與校方不重視言論自由，這是不正確的說法，台大對所有師生都是如此，所有師生對於公共議題發表言論，並非支持或贊同論述內容、立場與否，而是支持全校師生都有表達意見的自由。

管中閔提到，台大過去從來沒有發生過類似事件，即校內教師因發表公共言論而被檢調單位約談，台大對此發表聲明，僅只於呼籲恪遵《憲法》，並非針對特定個人，也就是其他老師或同學出現雷同情形，學校同樣會表達相同的關切，絕對不會有差別待遇，台大在現在與未來，都會這麼做。

(旺報 )