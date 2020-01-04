針對民進黨立委林靜儀接受《德國之聲》專訪提及支持統一就是「叛國」言論，國民黨副主席郝龍斌今在臉書「六問蔡英文」，質疑連前總統陳水扁都公開說做不到台獨，呼籲蔡英文誠實面對，否則就是公然違憲、借殼上市騙票，1月11日選舉不能再由竊國者掏空國家。

郝龍斌質問蔡英文，「中華民國憲法增修條文開宗名義『為因應國家統一前之需要⋯⋯』，民進黨為何視而不見？」、「請問蔡英文選的是中華民國總統，還是台灣共和國總統？請誠實告訴國人」。

郝龍斌又問，「中華民國總統是否應宣示遵守憲法？還是公然侮辱憲法？」、「蔡英文的搭檔賴清德，選的是務實台獨副總統，和中華民國有甚麼關係？」、「如果支持統一是叛國。蔡英文敢不敢公開宣示修改憲法，明訂台獨才是愛國，統一是叛國？」、「蔡英文曾經說中華民國是流亡政府。請蔡英文公開坦承自己是流亡總統」。

郝龍斌指出，阿扁曾經公開説「台獨我做不到，就是做不到，也相信李前總統也做不到」蔡英文總統妳呢？請誠實面對。若做不到，那民進黨的主張就是公然違憲、借殼上市騙票，「國軍是為中華民國而戰、不為台獨政府犠牲」。他強調，從此看來，這次選舉是中華民國存亡之戰，是阻止竊國者關鍵的一戰，不能再任由竊國者掏空國家。

(中時 )