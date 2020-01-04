上山驅趕動物，吉普車滑落邊坡，摔下山谷間。（玉里警分局提供／王志偉花蓮傳真）

警方與消防人員合力救援（玉里警分局提供／王志偉花蓮傳真）

將傷者固定，警義消合力救援。（玉里警分局提供／王志偉花蓮傳真）

今天清晨3點半左右，花蓮卓溪鄉清水林道發生吉普車墜落溪谷意外！56歲陳姓駕駛人與田、古、陳、李等4位男性一同駕乘吉普車，前往清水山上苦茶園驅趕動物，於卓溪鄉卓清村清水林道約12公里處，車輛翻落約50餘公尺深的山谷，車上5人有3人傷勢較重，包括2名腦溢血及1名骨折，均轉院花蓮慈濟醫院，陳姓駕駛輕傷，酒測值0，事故原因尚待調查釐清。

田姓男子凌晨徒步12公里下山，來到玉里警察分局清水檢查哨報案求救「車子摔下去了」，田男告訴警方，他們昨晚8點10分與2名陳姓、古姓、李姓共5人，搭陳男駕駛吉普車前往清水山上苦茶園驅趕動物，但今天凌晨1點多行經卓溪鄉卓清村清水林道約12公里處，也就是舊警總大隊部往上約1公里處時，不慎翻落50公尺深的山谷，他爬出車外救援。

檢查哨立即通報警察、消防局前往救援。警消第一梯救難人員5點44分抵達清水林道12公里事故地點，隨後第二批人力包括分局長呂育騰及鑑識人員及消防共9人到場，將61歲陳姓男子等3名傷者上擔架固定，陳男接駁送北榮玉里分院急救，發現有嚴重腦溢血，另1名41歲古男送醫後也有腦溢血情況，69歲李姓男子送醫後初診右腿骨折斷裂，3人都轉送花蓮慈濟醫院救治；餘2人陳姓駕駛、田男僅輕傷在玉里慈濟醫院救治。駕駛人經酒測為0毫克，事故原因正由警方調查。

(中時 )