在美國總統川普下令後，美軍2日於伊拉克巴格達國際機場「斬首」伊朗伊斯蘭革命衛隊「聖城旅」司令蘇萊曼尼，伊朗揚言美必須對此付出代價，中東戰事恐一觸即發。不過據美媒透露，此時正距離總統大選僅剩數月，川普事實上不願兵行險著；不過在伊朗支持的民兵組織與美近期又發衝突後，促使長期鼓吹對伊朗採強硬手段的鷹派說服總統下重手，但此棋一出恐無退路。

川普3日對美「斬首」伊朗伊斯蘭革命衛隊「聖城旅」司令蘇萊曼尼表示，他不論直接或間接都需要替在伊美軍死亡負責，「他早就該死了」，但也強調斬首行動目的是要阻止戰爭，而非開戰。

據美媒「國家利益」報導分析指出，雖然美國國防部指控蘇萊曼尼（Qassim Soleimani）曾負責訓練曾於2003年殺害上百名駐伊拉克美軍的民兵組織；而在美發動對由伊朗支持的真主黨旅（Kata’ib Hezbollah）的報復行動後，真主黨旅也被指控去年12月27日對美基地發射火箭，造成一名美民間合約商死亡，但外界沒有人預料到美伊之間的「代理人戰爭」之中，美軍會以「斬首」伊朗重要將領作為回應。

報導指出，川普的盟友、外交路線為鷹派的參議員葛瑞姆（Lindsey Graham）聲稱他已提出了刺殺蘇萊曼尼雖然其他國會的領導人物表示他並未如此。報導指出，川普政府以「部隊保護」作為合法理由，讓此一斬首計畫不須經過國會同意。

曾向川普政府報告的專家、全球政策中心（Center for Global Policy）副所長伊塔尼（Faysal Itani）在美發起斬首行動前已預測，雖然目前距離美總統大選僅剩數月，依據川普的本能應會選擇避戰、以免節外生枝，不過政府團隊內的鷹派會想盡方法說服川普。他表示，對抗伊朗是鷹派崇高的目標，不過一旦導致不可預見的緊繃局勢上升後，他們將受到川普孤立主義本質的限制。

伊塔尼指出，因此鷹派最佳的賭注是不斷藉美國經濟與外交力量，對伊朗極限施壓，這些政策並非直接挑釁、也不會引起總統要再多解釋；不過更理想的劇本是，伊朗因此對美採取報復行動，導致美國有合法理由對伊朗下重手，並實施更多制裁，並一再循環。不過報導也指出，目前並不清楚伊朗支持的民兵組織是否是基於美國制裁施壓才對美報復。

報導亦引述另一名在安全議題上與白宮互動密切的資深安全研究專家布羅德斯基（Matthew Brodsky），他表示，川普政府的官員相信伊朗的戰略為「等時間一到川普不會連任」，而民主黨上任的總統將回到過去歐巴馬路線，也就是主張與伊朗達成外交協議，「故這些圍繞在總統身旁的人相當清楚，目前對伊朗實施的經濟極限施壓需要非常嚴厲，以促使在美大選之前，對伊朗政權造成一個決定點」。

蘇雷曼尼可謂是伊朗第二把交椅的重要領袖，故其遭美刺殺讓伊朗全國上下反應激烈。布羅德斯基分析，伊朗的反應是可以預測，也將預見，他們勢必突然動手，「但我認為很不幸的，對於伊朗帶有情緒的報復，美方並沒有足夠動力應付」。

在蘇雷曼尼伊死後，伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）很快就矢言「嚴厲報復」，數萬人在伊朗首都德黑蘭街頭示威，焚燒美國國旗，高喊「美國去死」。

(中時電子報)