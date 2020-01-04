別和荷包過不去，基隆市仁五路公車停靠區，今年1月1日起啟動全天候雷達偵測系統，違停超過3分鐘系統就會自動蒐證舉發，上路兩天來就取締42輛違停，警方「今天開單、今天寄出」要讓違規車主有感，違停車輛明顯減少也讓民眾讚翻。

基隆市區道路違停嚴重，民眾檢舉違規年逾2萬多件，尤其公車站違停亂象，容易造成交通堵塞，引發民怨，警方斥資360萬元在仁五路公車站旁裝設科技執法設備，全區採用24小時影像監控，12月起展開宣導，每天平均違停仍多達32件。

交通隊統計，「仁五路公車停靠區」科技執法元旦正式上路後，從1日取締23輛，2、3日違停取締均降到19輛，較12月違規次數已經減少將近一半，違停數較開罰前大幅減半，讓等候公車民眾非常有感，大讚「違停」真的減少了。

副隊長吳誌權表示，警方紅單今天開單、當天就會寄出，違規車主近日就會收到罰單，強調科技執法目的不是開罰，而是藉此提升交通安全、行車順暢及減少交通事故，依其他縣市經驗，違停情形可望大幅降低9成，估計二月將可降低到10件以下。

警方指出，自動偵測執法系統，透過雷達偵測及車牌辨識，24小時全自動偵測公車招呼站前後各約10公尺區域內違規停車，一有車輛停靠，路旁電子看板就會警示禁止停車，停車若逾3分鐘，依道路交通管理處罰條例，可處600元至1200元罰鍰。

(中時 )