台大今(4)日召開校務會議，台大政治系教授蘇宏達因評論故宮而遭檢調約一案，師生在會上討論激烈。蘇宏達在會上表示，言論自由對台灣、台大來說，都非常重要，他之所以捍衛到底，不是為了自己，而是為了下一代。

蘇宏達提到，經過這件事情，並被檢調單位約談後，他更發現言論自由對台灣與台大的重要性，而他之所以跳出來說明事情經過，即在於體認言論自由能影響國家未來思想的活潑與進步。

蘇宏達直說，在場所有教授，包含自己，「年紀都不小了」，他之所以堅守言論自由，「並不是為了自己，而是為了下一代」。年輕一代身處未來世界變動的過程中，言論自由可能在各種情況上受到限縮，這也是言論自由最脆弱的地方。而他因此是在警局陳述時間長達1小時又10分鐘，現在就看法院後續怎麼做。

蘇宏達也提到，他岳母因生病，當時家中只有老人家與外勞兩人，遇到警察來敲門時，驚嚇到不敢開門，他則找來律師陪同。

蘇宏達強調，基於台大教授的角色，利基於社會責任，因此不斷向外闡述講這件事情，他也明白校內老師的立場不同，很抱歉因為他的個案在會議中被拿來討論。

(旺報 )