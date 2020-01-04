黑鷹直升機在新北、宜蘭交界的山區失事，造成包括參謀總長沈一鳴在內，一共8人罹難，對我國國軍造成重大影響。對此星宇航空「K董」張國煒在臉書上發文譴責，怎麼會有人會把國家級將領一同安排在同架直升機，痛批根本不懂得「分散風險」。並表示，「誰安排讓那麼多優秀的軍官都擠在同一部直升機的人應該要查出來法辦。嚴格講起來應該要槍斃。」。

這樣的發言引來熱議，對此，國防部也做出回應；而今日張國煒把該文刪除，並表示「說法嚴重了，若不喜歡我道歉」，並寫下230字表達對該事件的看法。

張國煒表示，國軍損失這麼多的優秀的將官，他對此感到相當氣憤，並提到，直升機不比飛機，是比較不穩定的飛行器，真的要坐分兩部坐是不是比較好呢？至少真的發生問題國家不會損失那麼慘重，這個講法也跟出事後的代位制度一點關係都沒有。

張國煒也提到，不用太放大他的說法，畢竟他也只是個死老百姓而已，「不喜歡的話就道歉」，只是覺得國軍很可惜，網友們也不需要這樣子謾罵。

(中時電子報)