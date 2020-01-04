失事黑鷹直昇機中校正駕駛葉建儀父親在敘說兒子的往事時，不禁悲從中來，再也止不住淚水。（胡健森攝）

招魂儀式進行到一半時，有家屬突然放聲大哭，其他家屬及軍方人員趕緊上前安撫。（胡健森攝）

空軍黑鷹直昇機失事墜毀事件，軍方4日安排罹難者家屬前往距離失事地點最近的入山口舉辦招魂儀式，家屬強忍悲痛各自為丈夫、兒子、父親招魂，憶及罹難者生前的一言一行，自此天人永隔，許多家屬不禁放聲痛哭難以自己，會場肅穆哀戚。

這場招魂儀式除了參謀總長侍從官黃聖航的遺體已經返回老家，家屬表達要自己舉辦後續事宜，其他7位罹難者家屬都各自捧著罹難者靈位到場。

原本家屬們還能強忍悲痛，小聲地啜泣，但招魂儀式進行到一半時，有人突然放聲大哭，這份情緒瞬間感染到其他的家屬，一時之間哭聲大作，其他陪同家屬及軍方人員也趕緊趨前安撫家屬們的情緒，在場協助的工作人員及媒體記者見狀也不禁眼眶泛紅。

失事黑鷹直昇機中校正駕駛葉建儀的父親在招魂儀式開始之前，獨自走到一旁拿起手機想拍下過程，當記者上前關切時，原本情緒還算穩定的葉父淚水終於潰堤。

「前一天他還打電話跟媽媽說生日快樂（葉母的生日是一月一日），怎麼會隔天人就不在了？」葉父啜泣著說，葉建儀是家中的大兒子，從小就非常乖且很孝順，每個月都會回家探視父母，如今卻留下還在就讀小五及小二的兩個孩子。

「為了救人犧牲自己，為兒子感到驕傲，也以兒子為榮」，講到傷心處，葉父一度哭到說不出話來，葉父還說，因為飛行的危險性很高，有好幾次勸兒子轉地勤工作，但兒子認為再過兩、三年就要退伍，因此遲遲沒有申請轉地勤，「兒子也已經有心理準備，走這條路早晚會遇到（不幸事件），因此他也曾說，萬一真的失事喪命，只要能入忠烈祠就可以了。」

(中時 )