楊謹華劇中對同事動氣。公視提供

楊謹華飾演幹練的政治組記者。公視提供

楊謹華飾演幹練的政治組記者。公視提供

雙方吐露心聲。公視提供

楊謹華與鄭人碩爆氣爭執戲。公視提供

楊謹華在民視、公視《鏡子森林》飾演記者，劇中將面臨「火線新聞」調查組崩解、自己遭受新聞評議會質詢，以及對未婚夫信任感瓦解的多重壓力，令她直呼「我們是在找真相的人，結果我們被自己打敗」，情緒大爆炸。

楊謹華說，高明角色跟她落差很大，角色的語速、節奏非常簡潔明瞭，「我本人講話是比較慢慢的」。這角色的自我要求也高，對另一半的要求也相同的高，所以劇中她發現另一半有偏差時，會放大檢視對方。

楊謹華提到，剛開始進《鏡子》劇組先拍攝她與戲裡未婚夫鄭人碩的感情戲，「鄭人碩是檢察官，有時會需要記者幫忙，記者需要情報的時候，對方也可能會透露一點，他們的工作交流是密集的，又參雜了情感」。

她說最難的就是與鄭人碩的感情戲。有場互吐心聲的戲，楊謹華反問他「你現在還是愛我的吧」？鄭人碩哽咽說「我愛妳，但我現在說什麼，妳都不會相信」，最後楊謹華也被逼哭。

楊謹華、鄭人碩淚灑現場，哭功感染拍攝現場，劇組形容「炸到現場到處都是啜泣聲」。楊謹華說，高明的角色在家裡成了善感柔軟的女性，「工作時，觀眾不容易看到高明的情感，但進入家庭就能看到高明脆弱的部分。」

因逢總統大選，公視《鏡子森林》下週六將停播一週；第二季於1月18日開始，侯怡君、鄭宜農、夏騰宏等將登場。《鏡子森林》公視每週六晚間9點播出，每週日晚間10點民視播出。

(中時 )