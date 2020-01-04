香港大學感染及傳染病中心總監何栢良今早(4日)出席電台節目時表示，武漢不明肺炎的個案發展情況已亮起紅燈，按目前公布的資料顯示，事件涉及新型病毒，並有充分理由相信當地發生人傳人情況，促請港府從嚴處理防禦措施。否則一旦傳入香港，於擠迫的環境內可能快速傳播，情況會相當嚴重。

東網報導，何栢良解釋，有不少個案與華南海鮮城有關，很大機會病毒在海鮮城內經野味途徑傳人，目前對事件了解似乎涉及新型病毒，若是經野生動物傳人，潛伏期可能只有3至5日，但個案數字在短時間內由27宗上升至44宗，因此很有可能病毒會人傳人。

他續指，大陸暫時透露的流行病學資料很少，而有基本資料分析對風險評估很重要，他已向政府提出，組織香港的醫護人員交流團到武漢，以了解當地病人的臨床特徵及情況，作醫學交流。

何栢良說，大陸有最好的檢測儀器，武漢市有不同層級的生物保安設施，亦有國家級可以處理危險病毒的措施，有理由相信用新方法追查，在24至48小時內已找到可疑病毒，但要確認病毒，要使用兩個高水平的獨立實驗室做檢驗，認為當局如果確認兩個樣本的病毒完全相同，應即時公布。

他強調這次是重大的傳染病事件，涉及呼吸道新病毒，屬於會經接觸傳染的個案，亦無藥物治療，香港應要認清事件的嚴重性，建議港府在邊境口岸，採取最嚴謹的檢疫措施，否則傳入香港的情況會相當嚴重，因在擠迫的環境內可能會快速傳播。

他又呼籲香港市民如果到大陸要避免到傳統市場，期間也要隨身帶備口罩和消毒液，如曾有相對危險的接觸歷史，返港後應如實向醫護人員透露，以免發生快速傳染情況。此次是傳染病大事，全民都要提高警覺，例如商場洗手間要做好衞生工作，市民亦要提升個人的衞生措施，到人多擠迫的地方和醫院時，要戴口罩。

(中時 )