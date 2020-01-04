前副總統呂秀蓮在臉書直播節目針對日前通過的反滲透法指出，她會積極呼籲要訂得更加明確、精緻、嚴謹，就是希望要處罰真正共碟，非人造冤錯假案製造的間諜；現在交給司法單位請你們小心一點，這兩天已經看到有些人拿出很多小事證拿來攻擊一些人的人身自由；她也認為，「蔡英文主政下，民進黨的黨國威權顯然已經復辟。」

呂秀蓮指出，一黨獨大如果在某一個政黨在立法院過半時，容易出現立法品質粗燥，甚至急躁，剛強行通過的反滲透法，她想已經種下很多後遺症。總統權力表現在蔡總統身上已經相當黨國威權復辟。

她說，過去對抗威權，國民黨的黨國威權太過分，她不惜坐牢，後來政權移轉，但是蔡英文主政下，民進黨的黨國威權顯然已經復辟，讓人覺得，總統有權無責，連立法院都監督不了，都要看總統臉色、聽總統命令限制哪天通過什麼法律，就乖乖照單全收，所以還需要立法院嗎？

她指出，反滲透法就像去年通過的公民投票法一樣，選舉不能跟公投綁在一起，「公投綁大選」，民進黨人人朗朗上口，也是在去年蔡英文強力命令下脫鉤，這件事要認真思考，國家主權落實在人民身上，不是靠選舉，當然是靠創制複決，公民投票權去年已遭民進黨公然「沒收」了，希望新當選國會能夠重新修訂、討論公投法。

她認為，反滲透法通過後，國內藍綠對立只有加深，統獨之爭，北京跟台灣當局敵意更加深化，這時大家需要平心靜氣，需要大多數民意決定台灣前途，不要暴力、要和平要理性，這就要靠公民投票，因此一個健全的公民投票法是非常迫切的。

她說，人權危機，綠營朋友也應該關心，人權沒有國界也無分顏色，反滲透法既然強行通過，歷史會有公斷，她沒反對國安，但是她是站在人權立場，人權沒有分顏色，超越過界，人權標準要一致。

(中時 )