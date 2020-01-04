農曆新年將至，許多患者都趕在年前完成手術，血液需求增多。根據血液基金會統計，目前中部以北缺血情況嚴重，台中、新竹平均庫存量少於7天，台北只能再撐4天。下周就是總統大選，捐血活動較少，目前全台血庫尚缺2.4萬袋，血液基金會呼籲民眾，趁著近2天的好天氣，積極響應捐血活動。

血液安全庫存量應為7日以上，若僅能供應4到7天，算偏低；低於或等於4天，則表示急缺。根據血液基金會統計，目前全台血液只能撐6.3天，庫存偏低。其中又以台北最嚴重，四個血型都急缺，A型只能再撐3.7天、B型4.4天、O型4天、AB型則是3.6天。

新竹、台中有2種血型庫存量偏低。新竹B型只能再撐5.9天、O型則是6.5天；台中則是A型、O型較缺，分別只能撐5.8天、4.6天。台南、高雄血庫均正常，平均可使用7.4、9.1天。

血液基金會業務處處長洪英聖表示，今年農曆新年較早開始，許多患者都趕在年前完成手術。12月下旬以來，北部的用血量明顯增加，比去年同期多。另受先前天氣影響，民眾的捐血情況也較不熱烈。

洪英聖表示，農曆新年的理想血液庫存量為10天，目前尚缺2.4萬袋。下禮拜就是總統大選，許多人都返鄉投票，捐血活動也會減少，但捐血點將正常作業。以往選舉期間，北部捐血量會減少1000袋，他呼籲民眾趁著近日的好天氣，積極響應捐血活動。

(中時 )