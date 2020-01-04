軍警協助殉職國軍將領眷屬，宜蘭事故現場招魂。（北市警察局提供）

台北市、國道公路與宜蘭縣等警察局今晨7時，均動員，協助軍方及家屬車隊，由台北至宜蘭事故現場為參謀總長等罹難者招魂。

警方表示，自昨夜起，台北市三軍總醫院懷德廳前（臺北市內湖區成功路2段325號），就聚集相當多的軍方人員，氣氛凝重。其中，也有為數不少警察。原來，北市動員警察欲協助軍方及家屬車隊至宜蘭為參謀總長等罹難者招魂。

據瞭解，今晨北市政府警察局局長陳嘉昌特別派內湖分局長李權哲、交通警察大隊長陳明志等率員至懷德廳，協助憲兵隊維護車隊安全。三軍總醫院至成功交流道沿線，均由員警協助控燈，於車隊經過時，員警並戴白色手套以舉手禮向車隊致敬。

北市府警察局派遣前導重機2輛、前導警車1輛、殿後警車一輛，引領殉職國軍將領眷屬等組成之車隊，於今(4)日8時10分自懷德廳出發，8時17分車隊全數順利上成功交流道，由國道公路警察接手至宜蘭，再併同礁溪警分局警力協助，顯現出軍警一家的溫馨情宜。

(中時 )