美國空襲狙殺位高權重的伊朗軍方指揮官後，有關當局與主要城市今天不認為有伊朗可能展開報復的立即威脅，但紐約市長說，他的城市全面戒備，以防範前所未見的攻擊。

路透社報導，紐約市長白思豪（Bill de Blasio）說，他的城市經常淪為攻擊目標，考量到伊朗等現代大國握有的資源比蓋達組織（al Qaeda）或伊斯蘭國（IS）等非國家組織豐富，安全風險在一夕之間急遽升高。

伊朗矢言將報復美國擊斃高級軍事將領蘇雷曼尼（Qassem Soleimani），白思豪與高階警官召開記者會說明因應措施。

白思豪在記者會上說：「我們數十年來從未遇過這種可能與一個有國際恐怖網絡待命的大國政府開戰的情況。」他說：「紐約人有權知道，我們已經進入不同的現實狀態。」

美國國土安全部代理部長沃爾夫（Chad Wolf）說，國土安全部正與全美各地的執法官員等人員合作，準備因應任何威脅，不過尚未偵測到任何威脅跡象。

紐約市過去多次淪為攻擊平民的目標，例如世界貿易中心在2001年911事件遭飛機撞垮，時報廣場（Times Square）曾出現引爆失敗的卡車炸彈，紐約地鐵也曾遭人策畫設置炸彈，所幸陰謀最後遭警方破獲。

紐約市警察局已成立情報與反恐部門因應，並派駐人員到14個外國地點。

警察局長席亞（Dermot Shea）說，紐約市警察處於「高度警戒狀態」，紐約人將在敏感地點看到更多穿著制服的警察執勤，有些將全副武裝、攜帶長槍。

在高度警戒狀態時期，地鐵等大眾運輸與觀光景點，通常維安會變得嚴密。

不過，白思豪說，美伊緊張情勢升高，代表目前進入「不同的世界」，「我們必須假定這個行動實際上讓我們進入戰爭狀態」。

他說，諸如真主黨（Hezbollah）激進團體等伊朗代理人先前曾在紐約尋覓攻擊地點。

美國其他城市也採取預防措施。官員說，芝加哥加強機場維安，並發布警告呼籲民眾「在假期過後保持警戒」。洛杉磯警察要求民眾保持警覺，並說他們密切關注伊朗動靜。

(中央社)