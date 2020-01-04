武漢不明肺炎 張建宗：無須減少當地抵港人次 12:442020/01/04 中時 林勁傑 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 香港政務司司長張建宗。（中新社資料照） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 湖北武漢爆發肺炎疫情，香港政務司司長張建宗今早表示，港府高度戒備，絕對不會掉以輕心，口岸會採取最嚴緊的尺度去預防，而市民的個人衛生亦很重要。他又認為，無必要減少由當地抵港的人次，包括減少航班和車次。 星島網報導，另外，區議會元旦換屆。張建宗表示，將於下周五連同部分局長，約見400多名區議員舉行簡介會，以加強溝通。他指這是慣常做法。 而對於教協早前舉行集會，不滿在反修例抗議中存在白色恐怖。張建宗強調政府絕非針對教育界，也不存在白色恐怖。 (中時 ) #張建 #香港 #白色恐怖 #武漢肺炎 也許您會感興趣 推薦閱讀 武漢肺炎7例危重2例好轉將出院 市場續營業 16:562019/12/31 兩岸 武漢肺炎 政院：有決心阻絕境外 23:012019/12/31 政治 武漢肺炎病毒檢驗尚無進展 疾管署：若有必要 不排除派員訪查 15:002020/01/01 生活 昔批白色恐怖濫殺 今操弄戒嚴抗中 04:102020/01/02 政治要聞 因應武漢肺炎疫情 直航實施登機檢疫 19:452020/01/02 生活 武漢肺炎增至44宗 春運人多密集防疫挑戰 20:502020/01/03 兩岸 武漢肺炎增至44例 香港5例 04:102020/01/04 兩岸要聞 港7人疑染武漢肺炎 港府啟動嚴重應變級別 10:312020/01/04 兩岸 武漢肺炎港再增疑似病例 疾管署成立緊急應變小組 10:462020/01/04 生活 港大專家：武漢肺炎新病毒相信已人傳人 12:392020/01/04 兩岸 兩岸熱門新聞 港大專家：武漢肺炎新病毒相信已人傳人 - 兩岸 武漢不明肺炎 張建宗：無須減少當地抵港人次 - 兩岸 直-20vs.黑鷹 誰比較厲害 - 焦點新聞 - 旺報 陸反對動武 以色列挺美 - 兩岸要聞 - 中國時報 美伊升溫 中東戰爭隨時引爆 - 兩岸要聞 - 中國時報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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