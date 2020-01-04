湖北武漢爆發肺炎疫情，香港政務司司長張建宗今早表示，港府高度戒備，絕對不會掉以輕心，口岸會採取最嚴緊的尺度去預防，而市民的個人衛生亦很重要。他又認為，無必要減少由當地抵港的人次，包括減少航班和車次。

星島網報導，另外，區議會元旦換屆。張建宗表示，將於下周五連同部分局長，約見400多名區議員舉行簡介會，以加強溝通。他指這是慣常做法。

而對於教協早前舉行集會，不滿在反修例抗議中存在白色恐怖。張建宗強調政府絕非針對教育界，也不存在白色恐怖。

(中時 )