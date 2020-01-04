◎旅遊新景點 全台最大愛情鎖現身草屯

草屯又有旅遊新景點！寶島時代村在2019年最後一天，宣布「貓頭鷹廣場」正式開幕，打造一條長約100公尺的「愛情鎖空中步道」，成為情侶浪漫約會、有情人求婚場地與親子同樂的最佳聖地，並可選購「守護鎖」扣上鎖頭，盼遊客們許下的心願都能成真。

◎賞梅好時節 信義鄉梅花盛開 將更勝往年

近日寒風細雨滋潤大地，梅花迎風綻放。信義鄉農會梅子夢工廠周邊的梅花已經掛滿枝頭，賞梅景點包括外坪頂、烏松崙和風櫃斗。而南投花卉嘉年華年度盛事「踏雪尋梅」也將於5日在牛稠坑柳家梅園登場。

◎駁二燈光裝置 愈夜愈美麗

迎接2020年，駁二藝術特區即起特別在大義區增設燈光裝置，每日傍晚5時至凌晨3時亮燈，讓原本就充滿歷史紋理的倉庫間多了夢幻。網美打卡拍照，可以從白天拍到晚上，來一趟駁二，可說是愈夜愈美麗。

◎鼠情侶愛你 七股鹽山頂換新裝

從2015年開始，七股鹽山每年都會趕在農曆春節前，在山頂設置超大型裝置藝術，包括白色招財貓、接著愛神、貓頭鷹、好運企鵝、幸福萌鹿等接力登場，都引起話題也吸引許多遊客前來，今年已經邁入第6年，恰好明年是農曆鼠年，2020諧音又像「愛你愛妳」，因此特別打造一對可愛鼠情侶，26日正式亮相，浪漫破表，想要一睹風采或拍照打卡的民眾可得把握機會。

◎遊彰化賞繽紛花海 美不勝收

冬季休耕，彰化縣不少農田撒花籽，蔚為一片繽紛花海，讓人驚豔，面積廣達260公頃，彰化縣政府結合各公所舉辦「2020春遊彰化賞花海」，結合地方產業特色，擴大產地知名度；南投縣仁愛鄉互助、新生村的梅花已提前綻放，鄉公所26日在互新賞梅區為「冬梅賞花季」揭幕。

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(中時電子報)