民進黨立委候選人趙天麟重視藝文與親子活動，並對於鐵路地下化與土地活化有獨特見解。（林雅惠攝）

親民黨候選人吳益政表示，要讓高雄擁有「財政自主」、「經濟發展」、「環境永續」的自主權，解決自己的問題。（林雅惠攝）

高雄市立委公辦電視政見發表會4日上午輪由第六選區發言，被視為高雄「首善之區」的第六選區，參選人數雖多達10人，但仍跳脫不了藍綠對決態勢。

高雄市第六選區（鼓山區、鹽埕區、前金區、新興區、苓雅區）立委候選人包含國民黨陳美雅、民進黨趙天麟、親民黨吳益政、國會政黨聯盟李鎔任、勞動黨劉仙娥、台澎黨劉哲嘉、台灣維新李建輝、喜樂島聯盟林鴻正、無黨籍吳佩蓉、無黨籍周金榜等10人。

國民黨陳美雅表示，未來將力推大學生交換留學生及遊學政策，同時公立托育中心及公立幼稚園、國民運動中心及長輩長照建設等，這些都是市民最迫切需要的建設。

此外，陳美雅也主打空汙、肺腺癌與前朝陳菊的3000億舉債、慶富弊案等，強調能源政策勢必要改變，現在燃煤政策導致國人健康衝擊，不少高雄市民罹患肺腺癌，另高雄市負債3000多億，一年光利息支出就20多億，市民許多建設因財政困難無法實現，呼籲選民1月11日給陳美雅一個進軍國會的機會，為未來美好共同奮鬥。

民進黨立委趙天麟重視藝文與親子活動，他並對於鐵路地下化與土地活化有獨特見解，他表示，第六選區是高雄市蛋黃區，希望該區可以連成長照、藝文與運動的示範區，成為一條微笑曲線。

趙天麟表示，2020大選是CP值最高的選舉，因為這次大選全世界都看得到高雄，他最後拜託選民支持他，並拿出一張「凡事興盛」春聯，表示這幾天將在選區發送。

此外，親民黨候選人吳益政表示，要讓高雄擁有「財政自主」、「經濟發展」、「環境永續」的自主權，解決自己的問題。

在三大問題之外，吳益政也提出高鐵浮動票價，增加離峰優惠半次；活化舊市議會，發展金融科技園區等政見，延續去年競選議員時「循環城市」的政見主軸。

吳益政最後說，2020大選，不管總統、立委支持誰、不管政黨票要投哪一黨，都要問自己支持的人選，要怎麼解決高雄的問題。他並呼籲選民支持小黨，打破兩大黨綁架民意的現況，讓小黨進入國會發揮制衡功能，也讓兩大黨中優秀的立委能夠跳脫黨意，為人民發聲。

(中時 )