民眾黨展開「全台大眾走」，4日上午由民眾黨籍立委候選人朱哲成陪同不分區立委排名第一的賴香伶等人，深入市場拜票。（巫靜婷攝）

民眾黨展開「全台大眾走」，4日上午由民眾黨籍立委候選人朱哲成陪同不分區立委排名第一的賴香伶等人，深入市場拜票。（巫靜婷攝）

民眾黨展開「全台大眾走」，4日上午由民眾黨籍立委候選人朱哲成陪同不分區立委排名第一的賴香伶等人，深入市場拜票。（巫靜婷攝）

把握選前黃金周，民眾黨展開「全台大眾走」，4日上午抵達苗栗縣，民眾黨籍立委候選人朱哲成陪同不分區立委排名第一的賴香伶等人，深入市場拜票，上午掃至通霄市場時，一度與國民黨籍候選人陳超明巧遇，雙方陣營禮貌寒暄約3分鐘後，各自繼續行程。

台灣民眾黨「全台大眾走」邁入第16天，苗栗縣行程由出身於苗栗三義客家庄的賴香伶領軍，與不分區提名人邱臣遠、楊博宇、馮啟彥、傅郁揚、何容君、發言人楊寶楨，回到家鄉全力衝刺政黨票，賴香伶表示，選戰最後衝刺階段，希望選民多比較各黨政見，做出最好的選擇。

賴香伶受訪時被問到，近期鴻海集團創辦人郭台銘與親民黨總統候選人宋楚瑜互動熱絡，是否會影響民眾黨選票，她認為選戰倒數，不管是親民黨、民眾黨，甚至時代力量，各黨都在最後衝刺，小黨之間應是互相合作，但也要各自努力，所以「不認為郭往哪裡站，會有很大的影響」。

賴香伶說，民眾黨希望吸引更多淺藍、淺綠的選民支持，尚未做出選擇的選民，一定是看政見與候選人的表現，期待民眾可多看選舉公報比較一下，相信他們就會做出最好選擇。

賴香伶表示，在藍綠長久的結構下，民眾考慮是否要新選擇、新的政治，苗栗家鄉沒有政黨輪替過，就趁這次用民眾黨及區域候選人的票，展現改變決心，也許第一時間不一定能超越2大黨，但是「這路已經開始走了，就會持續努力走下去」，讓苗栗成為民主聖地，新政治的民主由苗栗出發。

民眾黨籍立委候選人朱哲成陪同不分區立委賴香伶等人，深入市場拜票，在通霄市場巧遇國民黨籍候選人陳超明，雙方陣營禮貌寒暄。（朱哲成競選團隊提供／巫靜婷苗栗傳真）

(中時 )