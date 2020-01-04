把握選前黃金周，民眾黨展開「全台大眾走」，4日上午抵達苗栗縣，民眾黨籍立委候選人朱哲成陪同不分區立委排名第一的賴香伶等人，深入市場拜票，上午掃至通霄市場時，一度與國民黨籍候選人陳超明巧遇，雙方陣營禮貌寒暄約3分鐘後，各自繼續行程。
台灣民眾黨「全台大眾走」邁入第16天，苗栗縣行程由出身於苗栗三義客家庄的賴香伶領軍，與不分區提名人邱臣遠、楊博宇、馮啟彥、傅郁揚、何容君、發言人楊寶楨，回到家鄉全力衝刺政黨票，賴香伶表示，選戰最後衝刺階段，希望選民多比較各黨政見，做出最好的選擇。
賴香伶受訪時被問到，近期鴻海集團創辦人郭台銘與親民黨總統候選人宋楚瑜互動熱絡，是否會影響民眾黨選票，她認為選戰倒數，不管是親民黨、民眾黨，甚至時代力量，各黨都在最後衝刺，小黨之間應是互相合作，但也要各自努力，所以「不認為郭往哪裡站，會有很大的影響」。
賴香伶說，民眾黨希望吸引更多淺藍、淺綠的選民支持，尚未做出選擇的選民，一定是看政見與候選人的表現，期待民眾可多看選舉公報比較一下，相信他們就會做出最好選擇。
賴香伶表示，在藍綠長久的結構下，民眾考慮是否要新選擇、新的政治，苗栗家鄉沒有政黨輪替過，就趁這次用民眾黨及區域候選人的票，展現改變決心，也許第一時間不一定能超越2大黨，但是「這路已經開始走了，就會持續努力走下去」，讓苗栗成為民主聖地，新政治的民主由苗栗出發。
(中時 )
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