國民黨台南第三選區立委參選人童小芸4日針對稱「曾接受陳亭妃幫助」的說法反擊，她稱陳只有在一次颱風過後，連絡國軍到里內清理環境，不但沒幫她爭取建設過，還在第一次選里長時，支持她的對手。陳亭妃對童的說法並未回應。

童小芸表示自己長期擁有國民黨籍30年，參選里長只是沒拿出政黨推薦書，認為陳亭妃既是公眾人物，講話要有憑據，不要信口開河。

童小芸表示，陳亭妃曾在颱風過後，請國軍幫忙打掃里內環境，這件事情她可以感謝，但陳從沒有幫她爭取過里內建設，自己也從未私下拜託陳亭妃幫忙，陳還在第一次選里長時，支持她的對手。

強調沒有欠陳亭妃、陳怡珍姐妹人情，童小芸表示與陳家姐妹政黨不同、政治理念也不同，參與公眾事物都是以愛為出發點，卻看不出對手有任何政治理念與理想。她表示自己從政清白，但對手身為公眾人物，卻以職務之便到處討人情，很不可取，

把戰場拉回主題，童小芸強調自從陳亭妃黃姓助理的父親自焚事件，以及陳怡珍議長跑票事件後，她對陳亭妃就已另眼看待，她強調要的是真相，不是攻擊，人民有監督與罷免的權利，也有知道真相權利。

對童小芸的反擊，陳亭妃競選總部表示不予回應。

(中時 )