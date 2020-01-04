據報導，中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪3日應約與美國國務卿蓬佩奧通話，美方通報對當前中東事態的立場，楊潔篪則要求美方保持克制，恢復對話解決分歧。

綜合外電報導，美國總統川普（Donald Trump）下令於當地時間3日清晨，以無人機空襲巴格達國際機場，擊殺伊朗革命衛隊指揮官蘇雷曼尼（Qasem Soleimani）。蓬佩奧（Mike Pompeo）事後花了一整天打電話給各國官員討論這次擊殺行動。

中新社報導，楊潔篪3日與蓬佩奧通話時表示，中方對當前中東事態高度關切。中方一貫主張應通過對話協商解決分歧，反對在國際關係中使用武力。希望有關各方特別是美方保持克制，盡快回到通過對話尋求問題解決的軌道上來，推動緊張局勢降溫。

報導也提到，雙方還就中美關係交換了意見，但並未提及具體內容。

中國外交部新聞司副司長趙立堅昨天深夜也在推特（Twitter）上轉貼上述訊息。

英國廣播公司（BBC）中文網分析，對中國而言，伊朗是溝通中東與亞洲的「一帶一路」沿線關鍵國，且中國是伊朗最大的貿易伙伴，更是伊朗原油的最大進口國。中國在美國禁令之下，依然購入伊朗原油並對伊朗出口大量工業產品，顯見伊朗對中國存在經濟依賴。

報導並引述約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）跨大西洋關係中心研究員克莉絲汀．林（Christina Lin）分析，中國不希望美伊爆發戰爭，「一帶一路」的順利執行，亟需一個和平穩定的中東。「潛在的美伊戰爭會給中國的地區利益帶來毀滅性影響」。

(中央社)