黑鷹直升機2日在新北市烏來山區失事墜毀，釀成8名將士殉職與5人重傷，不幸殉職的參謀總長沈一鳴，遺憾沒能走完當日慰勞官兵行程，總統蔡英文今天下午2時將赴宜蘭東澳嶺空軍第一雷達分隊慰勞，具有幫沈一鳴走完最後一段路的意義。

據了解，蔡英文此行目的，是希望告訴所有的國軍官兵，總長殉職帶來全軍悲慟，但國軍防衛台灣的決心與志氣，不能也不會停止在1月2日的8點06分，國軍要為台灣，繼續勇敢前行。這是對沈一鳴總長最好的懷念，也是對國軍士氣最好的鼓舞。

總統幕僚表示，蔡英文今天下午2點將赴宜蘭東澳嶺視察空軍第1雷達分隊，代替沈一鳴總長完成未竟的部隊視導旅程。幕僚指出，雷達站的將士們在冷風凜冽的山巔、夙夜匪懈地24小時守護著台灣的天空，在春節前夕，特地要前往慰勞第一雷達分隊，可以想見沈總長心心念念的，就是官兵們的辛苦與努力。

(中時電子報)