前副總統呂秀蓮在臉書直播節目指出，很明顯看到2020這場選舉，現任總統投入連任選舉，這場戰爭就是不對稱的戰爭，因為現任總統大權在握，不斷政策買票及大動員黨國機器。「政府所有部門成為總統的輔選部隊」。

她強調，未來新當選總統，不用高喊謙卑，自己要表現謙卑，且應該好好整頓執政團隊，未來四年充滿危機挑戰，選民投票時，不要被政客、政黨及親友綁架，「若審慎思考後決定拒絕投票也是重要民主手段」。

呂秀蓮在直播節目指出，民進黨從前年1124地方選舉到今年爬起來，蔡總統的確是好命，香港事件及習近平越是強硬，越是讓民進黨支持度增加，所以民進黨到後來聲勢很強。

她說，但是很明顯看到這場選舉看到現任總統投入連任選舉，就是不對稱的戰爭，因為現任總統大權在握，大家看得非常清楚，第一就是政策買票，不斷每天有不同政府部門宣布選民會有怎樣的獲利，不是現任總統，不可能開這樣支票，第二，不是現任總統，不可能動員這樣的黨國機器，這次看得非常明顯，只要蔡總統一出現，國安團隊就大動員。

呂說，政府所有部門成為總統的輔選部隊，更重要是，剛當選時，至少要花兩年時間才會比較嫻熟，知道怎樣治理國家，但在後面兩年，又必須花時間來尋求連任，所以可以總統學習兩年，後兩年又變成總統候選人，幾乎所有總統都沒有專心治國，因為總統要連任，特權階級、利益團體的利益，會成為總統優先考慮，往往背棄了第一次參選時的許多政見，「我們也可以認真思考，還需要讓總統連任嗎？」

她說，大部分的連任總統在連任時期的政績，沒有好大哪去，第一任，忙著認識、學習如何當總統，接著忙著拼連任，第二任沒有連任壓力，想的是另外事情，政績表現沒有多好。

(中時 )