大聯大投資控股公開收購文曄科技在去年11月消息一出，有運將司機說買不到文曄股票，也有像台北黃先生陸續買進了125張、金額超過537萬，可是當大聯大變更成就條件後，黃先生趕緊全賣出，導致損失了21多萬元。
黃先生為此感到不公平，兩度向金管會、證券期貨局、台灣證券交易所、大聯大及公平交易委員會陳情，質疑大聯大任意變更成就條件涉及觸法，甚至是想藉由公平會之手，達成公開收購無法成就目的，恐將演變為樂陞案的翻版，也會讓小股民求償無門。
黃先生從2019年11月14日起到12月4日，在文曄科技（3036）股價43.65元、41.85元、41.7元及42.65元等金額時，陸續買進了125張股票，金額達537萬4,250元。
而他在12月5日當天，則在文曄科技（3036）股價跌至41.35元、41.1元及41元時，趕緊脫售手上所持的文曄股票，扣除手續費、交易稅等，倒賠了21萬233元。
黃先生接受本刊採訪時說，他聽到外界傳言說，大聯大是因為受到金管會「口頭干預」關心壓力，才會突然變更成就條件，而該消息一公告後，立刻造成文曄股價下跌，參與公開收購的投資人損失慘重，更令人懷疑大聯大是否想藉此機會，以公開收購無法成就的方式，從而脫身，也將所有損失轉嫁給投資人，並將責任轉嫁給公平交易委員會。
黃先生表示，不管大聯大、文曄，誰是好人壞人，都造成了投資人的損失。
尤其是當他仔細查閱大聯大12月4日公告的重訊，其中有一段寫說「為使本次公開收購順利進行，並消弭被收購公司誤解，彰顯公開收購人遵法之決心……，決定函請公平交易委員會釋疑，並將公平會認定本件交易無須申報，增列為成就條件。」
黃先生氣憤地說，為何在文曄科技不斷反彈後才將公平會須申報列為成就要件，這其中是否有虛偽或隱匿事實等。
而黃先生收到各單位回函說明中，大聯大表明該「投資文曄股權案」，一切都是嚴守法令規定程序執行，無違法情事，更遑論類比樂陞案翻版的不實誣控，除了謝謝投資人關心，也希望勿藉陳情之名散布不實言詞，也勿汙名化主管機關依法行政，對大聯大及相關主管機關均有不公。
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(中時電子報)
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