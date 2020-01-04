大聯大投資控股公開收購文曄科技在去年11月消息一出，有運將司機說買不到文曄股票，也有像台北黃先生陸續買進了125張、金額超過537萬，可是當大聯大變更成就條件後，黃先生趕緊全賣出，導致損失了21多萬元。

黃先生為此感到不公平，兩度向金管會、證券期貨局、台灣證券交易所、大聯大及公平交易委員會陳情，質疑大聯大任意變更成就條件涉及觸法，甚至是想藉由公平會之手，達成公開收購無法成就目的，恐將演變為樂陞案的翻版，也會讓小股民求償無門。

黃先生從2019年11月14日起到12月4日，在文曄科技（3036）股價43.65元、41.85元、41.7元及42.65元等金額時，陸續買進了125張股票，金額達537萬4,250元。

而他在12月5日當天，則在文曄科技（3036）股價跌至41.35元、41.1元及41元時，趕緊脫售手上所持的文曄股票，扣除手續費、交易稅等，倒賠了21萬233元。

大聯大投資控股。（圖／王永泰攝）

黃先生接受本刊採訪時說，他聽到外界傳言說，大聯大是因為受到金管會「口頭干預」關心壓力，才會突然變更成就條件，而該消息一公告後，立刻造成文曄股價下跌，參與公開收購的投資人損失慘重，更令人懷疑大聯大是否想藉此機會，以公開收購無法成就的方式，從而脫身，也將所有損失轉嫁給投資人，並將責任轉嫁給公平交易委員會。

黃先生表示，不管大聯大、文曄，誰是好人壞人，都造成了投資人的損失。

尤其是當他仔細查閱大聯大12月4日公告的重訊，其中有一段寫說「為使本次公開收購順利進行，並消弭被收購公司誤解，彰顯公開收購人遵法之決心……，決定函請公平交易委員會釋疑，並將公平會認定本件交易無須申報，增列為成就條件。」

文曄公司董事長鄭文宗在律師盧筱筠陪同下赴北檢提告大聯大違反證交法。（圖／報系資料庫）

黃先生氣憤地說，為何在文曄科技不斷反彈後才將公平會須申報列為成就要件，這其中是否有虛偽或隱匿事實等。

而黃先生收到各單位回函說明中，大聯大表明該「投資文曄股權案」，一切都是嚴守法令規定程序執行，無違法情事，更遑論類比樂陞案翻版的不實誣控，除了謝謝投資人關心，也希望勿藉陳情之名散布不實言詞，也勿汙名化主管機關依法行政，對大聯大及相關主管機關均有不公。

延伸閱讀

(中時電子報)