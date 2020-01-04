前副總統呂秀蓮在臉書直播節目表示，蔡總統誇稱在自己領導下，台灣經濟情況非常好，但是專家都知道，「這是因為她命好」。

呂秀蓮說，兩岸關是因為中美角力，台灣成為雙方互相需索的關鍵，有親中派及親美派，反滲透法通過可以解釋，親美勢力壓倒親中勢力，所以下面會延伸什麼問題，值得密切關切，但美國總統川普今年11月面臨連任壓力，1月15日美中貿易要進入新一回合談判，川普最近已經釋放不少善意，外界認為，川普為了避免節外生枝，會對中國做某種程度的妥協、讓步，問題是讓步多大、妥協多大，這時台灣的戰略價值就跟著起伏。

她說，蔡總統誇稱在自己領導下，台灣經濟情況非常好，但是專家都知道，這是因為他命好，台灣經濟是因為中美兩隻大象打架撿到便宜，跟政府努力好像沒有直接關係，老百姓不是看不懂，若兩隻大象擁抱、和好，草地上的動物也會遭殃。

她表示，台灣邦交國剩下15個，其中至少三個國家人口幾近一萬上下，台灣未來不見得會零邦交，「但萬一斷交到剩下三個，我們就是亡國了，除了政治孤立，也怕經濟孤立」。但這次競選活動中，沒有一個候選人要認真告訴大家要如何突破這個孤立。

呂還提到，選罷法規定，若沒有政黨提名，要參選正副總統就要連署，她就是這個法的受害者，連署時間非常短，主要支持她的人在短短一個半月變質、變心、變賣，把為她連署書轉賣給別人或拒絕交給她，這是民主政治奇恥大辱，「但發生在我身上我得不到社會重視，沒人有興趣追查背後黑手，讓我相當寒心」。

(中時 )