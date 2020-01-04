民進黨支持者的張智嘉，就特別幫莊競程設計Q版的人物造型，也成為莊競程的街頭分身。（馮惠宜攝）

最近在台中市北區、北屯區都會看到一個超萌Q版人物造型的活動看板、明信片、或貼紙等，可愛指數爆表。乍看之下，神韻還真像第五選區民進黨的立委候選人2號莊競程，沒有錯，這是一位民進黨支持者張智嘉幫莊競程設計的造型。他表示，莊競程長的很斯文，所以要畫的比較細緻點，且以比較可愛的風格來繪製，可以吸引較廣泛年齡層選民的目光。

民進黨去年徵召39歲的台大醫工博士，交大助理教的莊競程，參加台中第五選區立委選舉後，引起非常多年輕人的迴響，很多年輕人也紛紛在莊競程臉書上留言，並發揮創意提出許多構想，要幫助莊競程打贏這場選戰。一位接案設計師，同時也是民進黨支持者的張智嘉，就特別幫莊競程，蔡英文以及賴清德等多位民進黨政治人物，設計Q版的人物造型，每個造型都相當可愛又超吸睛。

張智嘉表示，他因為很關心這次的選舉，也很擔心台灣的未來，於是他就思考，到底能為他支持的政黨做些什麽。因為轉貼新聞沒人要看，於是他就想用畫可愛的畫像，來影響身邊的朋友，所以就開始畫了蔡英文，賴清德，以及很多位的民進黨立委人選。

張智嘉指出，蔡總統的特色比較著重在髮型跟眼鏡，賴清德的部份，他覺得眼神跟鼻型是特徵。而莊競程長的很斯文，所以在繪製時要畫的比較細緻點，繪製大多是以比較可愛的風格，這樣可以吸引的年齡層可以比較廣，也比較好拉票。

對於是否有民眾受他的畫作所影響，張智嘉說，有朋友原本不想去投票，結果因爲之前他幫蔡賴配畫的圖，卻被網友惡意亂改，鬧上新聞後，所以這次願意出來投票了。

莊競程表示，非常感謝張智嘉幫他創作Q版造型，很多人看到後都覺得真的很像。他指出，希望大家給年輕專業的他一個機會，進入立法院。

張智嘉在臉書上也有幫許多民進黨政治人物設計Q版人物造型，各個造型都非常可愛吸睛，有興趣的民眾...

(中時 )