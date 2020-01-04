蔡英文總統下午赴前往空軍第一雷達分隊，代替已故參謀總長沈一鳴總長，完成未竟的旅程。蔡總統致詞表示，「我代替沈總長來看大家了。」

總統指出，這次視察的重要意義，就是要替沈總長完成他原來要來這裡的任務，也就是說，「我代替沈總長來看大家了」。無論發生什麼事情，國家跟總統都會照顧好國軍弟兄姊妹。

她說，沈總長和幾位同仁的殉職，所有人都很心痛不捨，不過堅守崗位、守護國家，就是大家懷念沈總長最好的方式。

總統表示，昨天上午她召開國防軍事會談，要求國軍務必確保軍心、民心穩定，務必確保台海周邊安全，也務必要確保裝備檢整的完善，這三個任務我要起大家務必全力以赴。她知道弟兄姊妹關心後續進展，已經展開調查工作，也一定會釐清事故原因，也會協助家屬從優從寬從速撫卹，請各位放心。

蔡英文說，「這次事故不會擊倒我們，我們不怕挑戰，這是我們空軍志節、國軍志氣，我們要更團結，更堅強，這就是我們中華民國國軍，我們一定要達成使命，大家一起加油」。

蔡英文 替沈一鳴完成最後旅程

蔡英文 替沈一鳴完成最後旅程

(中時 )