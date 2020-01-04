台灣民眾黨主席柯文哲（右）4日上午至台南白河為立委候選人顏耀星（左）輔選，並陪同掃街拜票。（劉秀芬攝）

台灣民眾黨主席柯文哲4日上午至台南白河為立委候選人顏耀星輔選，回應前環保署副署長詹順貴批他自私、冷血之說，他表示，事件發生時只知道有墜機，不知發生什麼事，確定後馬上就停止競選活動。

被批自私、冷血，柯文哲認為，有時候就是這樣，政府做的動作，平常也不是多重視國軍，這件事以平常心就好，不要動作太多。

柯文哲頻頻至台南為顏耀星輔選，他表示，民眾黨在台南只有這區有提名立委，而且台南是人口密集區，該來就來。民眾黨大選只有區域立委及不分區立委兩張選票，沒有總統人選來拉抬立委選情，只好盡量去做。至於柯文哲總統票會投給誰，他說，目前保持開放態度，因為看起來一樣爛。

柯文哲上午近11點抵達白河福安宮，現場有近百民鄉親相迎。柯文哲時演說再次強調「選舉費用太高，是台灣政治敗壞的開始」，他一下高速公路看到路旁掛滿國、民兩黨候選人競選招牌，錢從哪裡來？

柯文哲說，聽說這區有立委候選人發塑膠便當盒、不鏽鋼便當盒，問民眾要選便當盒立委嗎？柯文哲強調，選舉快快樂樂就好，不用含淚、含恨投票，聽說這區國民黨的不投國民黨、民進黨的不投民進黨，那就投給學經歷都專業的優質立委候選人顏耀星。

(中時 )