柯文哲上午參加新光登高大賽和新光人壽慈善基金會執行長吳欣盈領跑。（陳俊雄攝）

台北市長柯文哲對於黑鷹直升機迫降意外案酸民進黨政府「行政優勢」，他上午又酸稱，事發當天因為停止競選活動，「沒事幹晚上只好回家看電視」，但「賴清德跟陳菊不是繼續在跑行程？」他認為應該要適可而止、正常就好。

馮光遠重提器官移植案，對此柯文哲上午表示，到現在還說器官案，「真的只能說是智商有問題」。

柯表示，器官移植案挨批就是非常荒謬，2014年國民黨打一次、2018年換民進黨打一次，所以他才會說出「垃圾不分藍綠」，而起更好笑是，蔡正元跟簡余晏相隔四年，兩個人講的話完全顛倒，「我說這是靈魂交換？」講我其他案子就算了，講器官移植，那我就直接講你馮光遠智商有問題。

柯文哲霸氣回應，要批評柯文哲，「就要打得正著或打對地方」，批評這個（器官移植）就是不懂醫學的人。他強調，醫學是一個團隊，不是任何一個人可以單獨執行，不是門診醫生跟一個病人單一的關係，器官移植還有摘取的醫生、移植的醫生，它是整個團隊，所以我每次說打這個最笨的地方在哪裡？你是在打柯文哲還是在打台大醫院？所以這個智商有問題！

對於行政優勢說卻被詹順貴批評「冷血至極」，柯文哲回應，那天飛機失事的時候，我們也不知道狀況，只知道好像有飛機失事，等到中午確定參謀總長殉職，我們才決定停止競選活動，「可是你看看網路就在抨擊，說我們知道了還在競選活動」。

柯表示，他因為停止競選活動沒事幹，昨晚只好回家看電視節目，卻發現賴清德跟陳菊不是繼續在跑行程？

他說，所以常常都是這樣，有時候這種競選行程都已經排下去，突然喊卡就很困難，人都call來叫來，停掉困難可以理解。但對我們來說，拜託我們也不知道事情的真相是什麼，也是在等消息、等到確定才會做該做的處置。

柯文哲指出，「所以為什麼叫行政優勢？」老實講我們不會是知道第一手消息的人，然後你又在網路做攻擊，「自己還不是更糟糕」？選舉當然一定有攻防啦，也常常要佔人家便宜，但我常常想是這樣啦，「適可而止，正常就好」，他強調，台灣不應當因為選舉太扭曲社會。

(中時 )