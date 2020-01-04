台北市長柯文哲對於黑鷹直升機迫降意外案酸民進黨政府「行政優勢」，他上午又酸稱，事發當天因為停止競選活動，「沒事幹晚上只好回家看電視」，但「賴清德跟陳菊不是繼續在跑行程？」他認為應該要適可而止、正常就好。
馮光遠重提器官移植案，對此柯文哲上午表示，到現在還說器官案，「真的只能說是智商有問題」。
柯表示，器官移植案挨批就是非常荒謬，2014年國民黨打一次、2018年換民進黨打一次，所以他才會說出「垃圾不分藍綠」，而起更好笑是，蔡正元跟簡余晏相隔四年，兩個人講的話完全顛倒，「我說這是靈魂交換？」講我其他案子就算了，講器官移植，那我就直接講你馮光遠智商有問題。
柯文哲霸氣回應，要批評柯文哲，「就要打得正著或打對地方」，批評這個（器官移植）就是不懂醫學的人。他強調，醫學是一個團隊，不是任何一個人可以單獨執行，不是門診醫生跟一個病人單一的關係，器官移植還有摘取的醫生、移植的醫生，它是整個團隊，所以我每次說打這個最笨的地方在哪裡？你是在打柯文哲還是在打台大醫院？所以這個智商有問題！
對於行政優勢說卻被詹順貴批評「冷血至極」，柯文哲回應，那天飛機失事的時候，我們也不知道狀況，只知道好像有飛機失事，等到中午確定參謀總長殉職，我們才決定停止競選活動，「可是你看看網路就在抨擊，說我們知道了還在競選活動」。
柯表示，他因為停止競選活動沒事幹，昨晚只好回家看電視節目，卻發現賴清德跟陳菊不是繼續在跑行程？
他說，所以常常都是這樣，有時候這種競選行程都已經排下去，突然喊卡就很困難，人都call來叫來，停掉困難可以理解。但對我們來說，拜託我們也不知道事情的真相是什麼，也是在等消息、等到確定才會做該做的處置。
柯文哲指出，「所以為什麼叫行政優勢？」老實講我們不會是知道第一手消息的人，然後你又在網路做攻擊，「自己還不是更糟糕」？選舉當然一定有攻防啦，也常常要佔人家便宜，但我常常想是這樣啦，「適可而止，正常就好」，他強調，台灣不應當因為選舉太扭曲社會。
(中時 )
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