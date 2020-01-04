民眾到場獻花致意。(黃世麒攝)

民眾到場獻花致意。(黃世麒攝)

民眾到場獻花致意，難過落淚。(黃世麒攝)

民進黨主席桌榮泰到場獻花致意。(黃世麒攝)

民進黨主席桌榮泰到場獻花致意。(黃世麒攝)

新竹市長林智堅到場獻花致意。(黃世麒攝)

資深藝人恬娃到場致意，跪地哭泣。(黃世麒攝)

黑鷹直升機失事，造成包括參謀總長沈一鳴在內8死5傷悲劇，國防部4、5兩日在台北賓館舉辦追思會，開放社會各界人士到場向已逝將士獻花致意。

民進黨立院黨團總召柯建銘、民進黨主席卓榮泰、新竹市長林智堅、嘉義市長黃敏惠等人到場鮮花致意。

(中時 )