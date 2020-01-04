悲！民眾淚捧鮮花 湧台北賓館追思殉職將領 13:392020/01/04 中時 黃世麒 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 民眾到場獻花致意。(黃世麒攝) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 民眾到場獻花致意。(黃世麒攝) 民眾到場獻花致意。(黃世麒攝) 民眾到場獻花致意，難過落淚。(黃世麒攝) 民進黨主席桌榮泰到場獻花致意。(黃世麒攝) 民進黨主席桌榮泰到場獻花致意。(黃世麒攝) 新竹市長林智堅到場獻花致意。(黃世麒攝) 資深藝人恬娃到場致意，跪地哭泣。(黃世麒攝) 黑鷹直升機失事，造成包括參謀總長沈一鳴在內8死5傷悲劇，國防部4、5兩日在台北賓館舉辦追思會，開放社會各界人士到場向已逝將士獻花致意。 民進黨立院黨團總召柯建銘、民進黨主席卓榮泰、新竹市長林智堅、嘉義市長黃敏惠等人到場鮮花致意。 (中時 ) #賓館 #市長 #民進黨 #台北 #失事 也許您會感興趣 推薦閱讀 反滲透法通過 國民黨要提釋憲 綠委：那是他們的權利 16:292019/12/31 政治 國民黨轟「反滲透法」違憲侵人權 綠色恐怖新工具 17:092019/12/31 政治 卓榮泰：絕無想要踩死小黨 但民進黨抽血一千西西，不就昏倒了 19:072019/12/31 政治 藍營批獨裁 籲全民一起抗惡法 04:092020/01/01 焦點新聞 用選票否決反滲透法 04:102020/01/01 論壇廣場 綠色恐怖鐵幕拉上了 04:102020/01/01 時論廣場 學者批 反滲透法搞栽贓 保障民進黨專政 04:102020/01/02 政治要聞 反滲透法喚醒討厭民進黨 04:102020/01/02 時論廣場 民進黨全國街頭拜票 賴清德現身華江橋頭 09:322020/01/02 政治 郭台銘的總統夢與反滲透法 04:102020/01/03 時論廣場 軍事熱門新聞 悲！民眾淚捧鮮花 湧台北賓館追思殉職將領 - 軍事 中情局死神出動 要了伊朗將領的命 - 軍事 美去年服役81架5代機 俄掛0 陸殲20邊做邊改 - 軍事 俄專家：不看好電磁砲 未來著重發展高超音速 - 軍事 陸軍買空軍用 台黑鷹缺兩關鍵設備 - 軍事 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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