黑鷹直升機前天（2日）墜毀，造成參謀總長沈一鳴等8人殉職，命理師黃逢逸說，當天是臘八也是節氣脫節的第一天，在脫節期間必有大事或重大傷亡發生，這次的脫節為期8個月，第一個劫數就是臘八前後，接下來農曆4月、端午節和中秋節前後也是危險高峰期。

黃逢逸說，農曆有二十四節氣，傳統農曆和西曆無法完全搭配，為了配合西曆，因此農曆每3年會有一次閏月，像鼠年就有閏四月，而今年農曆和西曆不同步是從前天的臘八開始，也就是節氣脫節的第一天，通常脫節期間易發生大型傷亡或意外事件，尤其脫節開始的前三天最凶險，像台灣發生黑鷹失事，美國則擊殺伊朗革命衛隊的指揮官。

黃逢逸表示，今年的脫節為期八個月，除了臘八外，還有三個危險高峰期，包括農曆4月、端午節和中秋節前後。

要避免在脫節期間發生意外，黃逢逸說，過年可到廟裡祈福，多行善布施；另外本來就身體不好的人，要特別注意個人健康，多運動、節制飲食，感到不適儘速就醫，如果從事危險性較高的工作，務必加強工作前的檢查，工作時也要更細心，並做好突發事件發生時的應變計畫。

(中時電子報)