許宇甄（左二）、謝淑亞（左三）為小蜜蜂助選團加油打氣。（國民黨雲林縣黨部提供／張朝欣雲林傳真）

「總統候選人韓國瑜暨立委候選人張嘉郡、謝淑亞聯合競選總部」，4日在國民黨雲林縣黨部舉行「小蜜蜂助選團168長征」記者會，由弱勢團體組成的小蜜蜂機車隊，將在選戰最後7天走遍雲林大街小巷，為國民黨提名的總統、立委候選人加油打氣。

選戰進入倒數關鍵時刻，雲林縣弱勢團體為國民黨籌組1支機車宣傳隊伍「小蜜蜂助選團」，4日在國民黨雲林縣黨部誓師，立法委員候選人謝淑亞、國民黨雲林縣黨部主委許宇甄、雲林縣議員賴淑娞等人到場與會，助選團成員高喊「韓國瑜、張嘉郡、謝淑亞當選」後出發掃街拜票。

許宇甄表示，感謝這些願意為雲林這塊土地站出來的好朋友，人的偉大不在於他有多少財富，而在於願意為這塊土地無私付出。取名「小蜜蜂助選團168長征」，是因為4日起至10日，7天總共168小時，期盼台灣、雲林能因此「一路發」。

許宇甄強調民進黨為了要繼續吃香喝辣奧步盡出，不但網軍殺人，現在還通過反滲透法讓人民害怕，最近政府更全國動起來「查水表」，恐嚇善良百姓，這種十足負面能量的選戰，就要用小蜜蜂助選團的正面能量來抗衡，相信光明一定會戰勝黑暗。

許宇甄、謝淑亞、賴淑娞說，最近天氣是冷的，但支持者的心是熱的，大家若在路上遇到小蜜蜂助選團，別忘了跟他們打一聲招呼，用實際行動讓韓國瑜、張嘉郡、謝淑亞順利當選，打造更美好、進步的台灣。

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(中時 )