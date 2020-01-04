距離投票日僅只七天，立法委員沈智慧4日在四民里長江麗慧陪同下，在社區懇託拜票過程中遇到熱情支持的民眾為她加油打氣，有里民和沈智慧說，「連任立委第一個工作，拜託先提案恢復特偵組」，沈智慧回答「一定照辦」。民氣可用，只要集中選票支持國民黨，一定可以贏回清廉政治。

沈智慧說，1月11日拜託北區北屯區立委票投給3號沈智慧，否則就會危險。因為她補選重返立法院後，強攻猛打蔡政府，民進黨綠委上上下下都受不了。從蔡英文總統到府院黨，傾全力到北屯北區就是想要「殲滅國會頭號戰將」

。沈智慧說，如果票不投出來，她也是危險的。

還有民眾大聲稱讚沈智慧與盧秀燕市長的治理空汙政策，拜託沈智慧一定要堅持中火減煤。沈智慧說，這一年來，台中天空白天變藍了，晚上看到星星了，空氣污染改善了，但還有很大的改善空間。她一定會在立法院做「盧市長最強國會助攻手」，繼續聯手打拼減少、再減少空氣汙染，大人小孩不要得肺腺癌，讓中部空氣更清新。沈智慧說：「台中人勤奮努力，但是拼經濟也要顧健康啊。」

(中時 )