美軍2日空襲伊拉克機場，成功擊殺伊朗軍方領袖蘇雷曼尼，急遽推升中東地區緊張情勢，激勵油價跳漲逾4%。專家警告，若原油價格持續飆升，恐拖累全球經濟進一步放緩，導致最長牛市（大多頭市場）終結，但目前還不必擔心。

CNBC報導，過去3次美國經濟衰退都發生在石油價格急速暴漲後，如1990 年7月至10月間，油價飆漲近135%，美國衰退延續至1991年；1999年至2000年之間，油價翻漲1倍，2001年也陷入經濟衰退；最近一次的2007年到2008年之間，油價狂漲逾96%，隨後美國大衰退也來了。

在美國總統川普下令空襲伊拉克的巴格達機場後，周五油價一度暴漲4.8％，終場跌幅稍收歛、重挫3.3%，來到每桶63.18美元。跟10月初的51美元谷底相較，至今漲幅已超過20％。

一旦陷入經濟衰退，原油價格持續飆漲的後果，可能比原油供應中斷還恐怖。

Bespoke投資集團主管Paul Hickey表示，油價飆升是牛市終結的一大致命傷，因為會拉高各種原物料成本，對企業造成衝擊。他指出，油價漲到70、80美元，市場就剉咧等，目前的油價對股市不是大問題。

Raymond James 能源策略師Pavel Molchanov在報告中指出，儘管美伊衝突不會對原油供應產生衝擊，但這類事件會提高原油的地緣政治風險溢價。「在未來的幾天和幾周的時間，我們需密切觀察伊朗反應，萬一祭出報復動作，是否會導致原油供應中斷。」

(中時電子報)